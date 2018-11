Da martedì a venerdì torna la kermesse internazionale dell’ambiente, con gli Stati Generali della green economy dedicati a lavoro e sviluppo; sarà presente anche la Commissione europea con uno stand

Atteso e imprescindibile per chi si occupa di ambiente, torna per il 22esimo anno Ecomondo, il punto di riferimento internazionale con l’industria, l’economia e la politica della sostenibilità, recupero di materia ed energia, organizzato da Italian Exhibition Group nella consueta cornice della Fiera di Rimini dal 6 al 9 novembre.



L’appuntamento comprende anche i saloni gemelli Key Energy, Città Sostenibile, H2R e ospita come sempre la passerella degli Stati Generali della Green Economy, promosso dal Consiglio Nazionale della Green Economy e in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e con il supporto tecnico della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile.

Gli Stati Generali della Green Economy sono dedicati quest’anno al tema Green economy e nuova occupazione per il rilancio dell'Italia. Giunti alla settima edizione, si svolgeranno nelle giornate del 6 e 7 novembre, articolati in due sessioni plenarie e cinque sessioni tematiche di approfondimento e consultazione.



La sessione plenaria di apertura del 6 novembre mattina, dalle ore 10.30 alle 13.00 nella Sala Neri - Hall sud, in occasione della quale, alla presenza del Ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, verrà presentata la Relazione sullo stato della green economy 2018, all’interno della quale oltre ad un aggiornamento dell’analisi di alcuni settori e temi strategici della green economy italiana, viene proposto uno studio su alcune scelte di investimenti green e verrà illustrato un pacchetto di sette Priorità per la XVIII legislatura, elaborate dal Consiglio Generale della Green Economy, per avviare uno sviluppo più solido, ed esteso della green economy italiana e dell’occupazione verde.



La sessione plenaria internazionale il 7 novembre mattina, dalle ore 09.30 alle ore 13.00 nella sala Neri 1 - Hall Sud, sarà invece dedicata ad un confronto internazionale su Ruolo delle imprese nella transizione alla green economy: i trend mondiali, che vedrà la partecipazione del Sottosegretario di Stato del Ministero dello sviluppo, Davide Crippa, e di autorevoli rappresentanti istituzionali e grandi imprese nazionali e multinazionali.



La Commissione europea a Rimini - Ecomondo si conferma punto di riferimento in Europa per l’economia green e l’economia circolare ai massimi livelli istituzionali. Quest’anno, la partecipazione della Commissione Europea ad Ecomondo sarà rafforzata dalla presenza di un proprio stand. I progetti europei finanziati attraverso quattro diversi Programmi (COSME, LIFE, Horizon 2020 e EMFF) saranno in vetrina ad Ecomondo, nella Hall Sud, attraverso l’agenzia EASME (Executive Agency for Small and Medium Enterprise), ovvero l’Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione dell’Unione Europea. Lo scopo è quello di promuovere i finanziamenti europei in ambito Economia Circolare. La Commissione, attraverso EASME, porterà in fiera 38 progetti provenienti da tutta Europa, testimoni di come i finanziamenti abbiano incentivato l’introduzione di processi circolari in diversi ambiti. Le aziende si presenteranno a ruota nei sei spazi espositivi posti lungo il perimetro dello stand.



Il programma aggiornato degli Stati Generali della Green Economy è al link