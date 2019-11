Per il Ministro Costa “è l’appuntamento mondiale per la circular economy". Tra gli appuntamenti il Business Forum Italia-Egitto e l'annuncio della prossima edizione del CDEPE - Chengdu Environmental Protection Expo, che si svolgerà nel 2020 in Cina

Tutto il mondo della green economy si è riunito a Ecomondo. Lo dicono i numeri di Italian Exhibition Group (IEG) sulla quattro giorni della fiera di Rimini che ha registrato una crescita del 24% della partecipazione degli operatori internazionali rispetto al 2018. “Edizione eccezionale, addirittura sorprendente” il coro unanime degli espositori. 1300 le aziende hanno occupato i 129.000 mq del quartiere fieristico riminese, sostenute da una domanda intensa e interessata, garantita anche da migliaia di buyers stranieri, dei quali oltre 500 profilati sulla piattaforma online, arrivati a Rimini da 130 Paesi e accreditati ai business meeting programmati in fiera con le aziende.



Le manifestazioni, inaugurate martedì scorso dal Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, sono partite con un giudizio esaltante: “Questa è la fiera più importante al mondo per la green economy, è in Italia e nel nostro Paese ci sono le eccellenze tecnologiche e le conoscenze utili a modificare comportamenti e processi”. Insieme al Ministro, una folta rappresentanza del Governo e del Parlamento ha presenziato alle giornate, incontrato le imprese per un proficuo confronto sia di indirizzo che operativo. Altissimo in effetti il profilo di internazionalità. In fiera si è svolto il Business Forum Italia-Egitto, è stata annunciata la prossima edizione del CDEPE - Chengdu Environmental Protection Expo, che si svolgerà nel 2020 in Cina, ed è stata siglata con una delegazione di industrie un’ulteriore collaborazione operativa per altri saloni.



Da sottolineare la scelta della Commissione Europea di individuare Ecomondo per presentare le proprie linee di finanziamento e i progetti più virtuosi ad esse connessi. L’internazionalità ha marcato tutti gli eventi, con relatori e contenuti sulle esperienze più avanzate, a disposizione delle imprese e delle loro strategie di sviluppo. Numerose le delegazioni di operatori stranieri, in particolare da Tunisia, Spagna, Egitto, Ucraina e Russia, così come la presenza di partecipazioni collettive frutto di 34 accordi siglati con associazioni internazionali che prevalentemente sono giunte dai Paesi affacciati sul Mediterraneo, ma anche da Finlandia, Cile, Brasile, Romania e Polonia.