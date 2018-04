"In corso gli ultimi approfondimenti, appena pronta la pubblichiamo"

Sulla mappa Cnapi dei siti idonei a ospitare il deposito nazionale delle scorie nucleari, oggi disperse in più di 20 depositi locali in tutta Italia, "si stanno facendo gli ultimi approfondimenti. Appena sarà pronto lo pubblicheremo. Ancora non so dire i tempi. Dipende dall’avanzamento delle procedure tecniche". Così si è espresso il ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti.

"Io i procedimenti amministrativi aperti sono per chiuderli - ha aggiunto il ministro. - Poi però bisogna chiuderli bene. Non è che ci sia una scadenza. Bisogna vedere i tempi della formazione del nuovo governo, che non dipendono da me".

Il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, il 21 marzo scorso aveva annunciato che nel giro di una settimana sarebbe stato emesso il decreto interministeriale Sviluppo economico-Ambiente con la Cnapi, la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee per il deposito nazionale delle scorie radioattive.

La Carta è stata preparata dalla Sogin, la società pubblica per lo smantellamento degli impianti nucleari, e indica i siti dove potrebbe sorgere il deposito.