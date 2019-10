Anticipiamo il testo finale del Decreto Clima approvato ieri dal CDM: confermati gli incentivi alla rottamazione, tolto il taglio di quelli destinati alle fonti fossili

e-gazette anticipa in pagina Approfondimenti il testo del Decreto Clima licenziato dal Consiglio dei Ministri del 10 ottobre.

Confermati i provvedimenti sulla rottamazione di autoveicoli (1500 euro) e motocicli (500 euro) fino alla classe Euro 3 per i residenti nei comuni interessati alle procedure di infrazione europea per la qualità dell'aria. Dotazione disponibile di 225 milioni di Euro.

Confermati anche incentivi per trasporto scolastico (20 milioni), riforestazione urbana (30 milioni) e per la vendita di prodotti sfusi (20 milioni con un massimo di 5.000 euro per esercente). Non ci sono più, invece, i previsti tagli agli incentivi alle fonti fossili.

