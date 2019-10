Anticipiamo il testo finale del Governo. Dopo lo stop degli altri ministeri, l’ambiente toglie gran parte delle misure. Nessun incentivo per i prodotti sfusi. Molta pianificazione, informazione, programmazione da applicare con provvedimenti successivi

e-gazette anticipa in pagina Approfondimenti la nuova bozza del Decreto Clima chiusa venerdì scorso 4 ottobre. Lunedì 7 ottobre il testo all’esame del Dipartimento affari giuridici e legali della Presidenza del consiglio e martedì 8 ottobre al “pre-consiglio dei ministri”, per poi approdare al Consiglio dei ministri forse per la riunione dell’11 ottobre.

Il nuovo testo è molto più ridotto rispetto alla versione precedente. Dopo lo stop degli altri ministeri, l’Ambiente ha tolto gran parte delle misure che erano previste. Non è previsto alcun incentivo per i prodotti sfusi. Per la mobilità sostenbile è previsto un aiuto di 1.500 euro a chi rottama l’auto. Il decreto contiene molta pianificazione, informazione, programmazione da applicare con provvedimenti successivi.

Sono contenuti tra l'altro provvedimenti a sostegno della qualità dell'aria e per l'adozione di comportamenti ecosostenibili in tema di mobilità, riforestazione, gestione rifiuti. Prevista la riduzione dei sussidi dannosi per l'ambiente e campagne informative nelle scuole. Incluse la Relazione Illustrativa e la Relazione Tecnica.

Il testo integrale in pagina Approfondimenti