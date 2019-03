Entro il 2 aprile le manifestazioni di interesse. Costa: "Selezioneremo i migliori profili"

È online sul sito del ministero dell'Ambiente il bando per i componenti della nuova Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrale ambientale -Ipcc, che fornisce il supporto tecnico-scientifico per il rilascio delle Aia di competenza statale. Entro il 2 aprile devono essere inviate le manifestazioni di interesse via pec alla mail: nominacomissioneaiaippc@pec.minambiente.it, come indicato sull'avviso pubblico.

La Commissione, che resta in carica tre anni, è composta da ventitré componenti, inclusi il presidente e il segretario. I membri sono selezionati tra esperti, provenienti dal settore pubblico e privato, con un'elevata esperienza professionale giuridico-amministrativa (7 professionisti) oppure tecnico-scientifica (16 professionisti), non inferiore a cinque anni.

Le manifestazioni d'interesse pervenute saranno esaminate da un comitato istruttorio che, senza esprimere nessuna valutazione di merito, elaborerà un elenco dei soggetti che hanno manifestato il loro interesse alla nomina. Sarà poi il ministro dell'Ambiente a provvedere alla nomina dei componenti della Commissione Aia-Ippc con decreto.

"Selezioneremo i migliori profili - afferma il ministro dell'Ambiente Sergio Costa - per formare la nuova commissione Aia-Ipcc, così come stiamo facendo con la commissione Via-Vas. Il compito della commissione è delicatissimo, visto che decide sulle opere che impattano sui nostri territori e il nostro quotidiano: ho deciso di dotare il Paese di una Commissione Aia competente e celere, che garantisca l'applicazione delle migliori tecniche ambientali per i maggiori impianti industriali italiani".