Sul tavolo del summit di Bologna i temi più caldi per la salvaguardia delle risorse naturali e le politiche ambientali: rifiuti in mare, riciclo, tasse

Dichiarazione finale sottoscritta all'unanimità ai lavori del G7 dei ministri dell'Ambiente, che si conclude oggi a Bologna. Tre i temi di discussione: rifiuti in mare (marine litter), riciclo ed economia circolare, tassazione ambientale ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente.

Gli Usa, dopo la partenza anticipata del direttore dell'agenzia federale per l'Ambiente Epa, Scott Pruitt, avvenuta ieri pomeriggio, erano rappresentati da un funzionario dell'Epa di seconda fila, Jane Nishida.

La partenza di Pruitt dal summit (sebbene prevista da tempo per un incontro con Trump) è stata vista da molti come un segno dello scarso interesse degli Stati Uniti per questo forum. Alle 14,30 è stata firmata la dichiarazione finale.

Galletti, l'accordo di Parigi non è negoziabile. "Per quanto riguarda l'Italia e la stragrande maggioranza dei Paesi" di cui alcuni presenti nel G7 "l'accordo di Parigi è irreversibile e non negoziabile". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, incontrando i giornalisti per fare il punto a conclusione della prima giornata di lavori del G7 Ambiente.



In pagina Approfondimenti il testo integrale (in inglese) della Dichiarazione finale.