La presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta annuncia una relazione che indaga sul drammatico fenomeno di malavita e inquinamento

"L'incendio dei capannoni industriali di Pavia conferma purtroppo la gravità del fenomeno dei roghi, che colpiscono gli impianti dei rifiuti in tutto il paese. Su questo fenomeno la commissione ha concentrato la propria attenzione già da mesi”, ha detto la presidente della commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti onorevole Chiara Braga (nella foto). Mercoledì inizierà la discussione della relazione finale su questo tema.

"Si tratta di una importante mappatura di circa 260 incendi avvenuti negli ultimi tre anni. Nel corso dell'inchiesta parlamentare - ha aggiunto la presidente Braga - la commissione ha effettuato una serie di interventi diretti, con diversi sopralluoghi sugli impianti interessati dagli incendi. Nella relazione sulla regione Lazio - approvata lo scorso 20 dicembre, il cui testo è già disponibile sul sito della commissione - abbiamo approfondito ampiamente il caso della Eco X di Pomezia. Abbiamo poi visitato in missione il comune di Vidor, in provincia di Treviso, Bedizzole, in provincia di Brescia, Mortara, in provincia di Pavia, e Cinisello Balsamo, in provincia di Milano. Tutti siti colpiti da incendi di impianti di trattamento rifiuti. Nel corso dell'inchiesta abbiamo raccolto notizie importanti, anche su base nazionale, da tutte le procure interessate e da tutte le agenzie ambientali. Il contributo della Commissione può aiutare a leggere il fenomeno nella sua complessità, non come sommatoria di singoli eventi."