Le fiamme sono divampate attorno all’inceneritore Acea Ambiente di San Vittore del Lazio, in provincia di Frosinone, dove confluiscono anche i rifiuti di Roma

Parrebbe un altro caso di “guerra dei rifiuti” l'incendio scoppiato nei giorni scorsi all’inceneritore Acea Ambiente di San Vittore del Lazio, in provincia di Frosinone, dove confluiscono anche i rifiuti di Roma, ma resta l'allarme per i fumi sprigionati dalle fiamme. Sono più di cento, quest’anno, gli impianti di selezione o di trattamento dei rifiuti colpiti da incendi: alcuni di essi sicuramente accidentali, ma molti hanno una chiara origine dolosa.

Dopo l’incendio della settimana scorsa a San Vittore del Lazio diversi comuni vicini hanno emesso ordinanze per vietare la raccolta e il consumo di frutta e verdura e il pascolo di animali.

La sindaca di San Vittore, Nadia Bucci, ha firmato un'ordinanza di chiusura del plesso scolastico di San Cesario, ordinando il divieto di raccolta e coltivazione di prodotti ortofrutticoli nel raggio di due chilometri dal luogo dell'incendio.

Il sindaco di Cassino Carlo Maria D'Alessandro ha vietato anche il pascolo degli animali. Le ordinanze vietano l'uso di foraggi e dispongono l'obbligo di tenere gli animali da cortile al chiuso.

L'assessore all'Ambiente della Regione Lazio, Mauro Buschini, ha fatto sapere che i campionamenti delle polveri e dei microinquinanti svolti dalle centraline della rete di monitoraggio e dell'impianto registrano valori "ampiamente sotto i limiti".

Secondo Acea Ambiente, l'immediato intervento del sistema automatico di spegnimento, degli addetti alla sicurezza e dei vigili del fuoco ha consentito di limitare il focolaio alla sola fossa di conferimento rifiuti della seconda linea di produzione. L'attività dell'impianto non è mai stata interrotta.