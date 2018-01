Il Wwf: è il triangolo della diossina. L’intervento della Regione Lombardia

Nei giorni scorsi a Corteolona (Pavia) è andato a fuoco un capannone abbandonato nel quale da tempo camion incontrollati scaricavano rifiuti. L’ipotesi è che dietro l’incendio vi sia la malavita e che si tratti di un nuovo terribile episodio della cosiddetta “guerra dei rifiuti” che da anni distrugge impianti di riciclo e trattamento.

Un’alta nuvola di fumo, popolazione allarmata, inviti del sindaco ai concittadini affinché non uscissero di casa, analisi dell’aria: uno scenario visto troppe volte.

"Visti anche gli accadimenti dei mesi passati, a questo punto - ha detto l'assessore all’Ambiente della Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi - , sarebbe opportuno attivare, tramite la Prefettura, un tavolo per la legalità del territorio pavese alla presenza del prefetto, degli enti locali, della provincia di Pavia (alla quale competono la maggior parte delle autorizzazioni e dei controlli per questo tipo di aziende) e della Procura. Ovviamente, la Regione Lombardia continuerà ad assicurare la propria presenza e la propria attivazione entro i limiti delle proprie competenze. Certo è che non è possibile assistere impotenti all'ennesimo incendio che avviene nel territorio di Pavia. E anche questa volta sembra si parli di rifiuti! Nel caso di questo incendio, poi, colpisce che nonostante le segnalazioni di alcuni residenti, nessuno si sia seriamente attivato per capire cosa stava succedendo in questo capannone, ufficialmente in disuso da tempo e invece interessato da giorni dal via vai di alcuni camion. Mi chiedo dove fossero il sindaco e la provincia e quali controlli siano stati posti in essere".

Secondo il Wwf, tra Mortara, Cortoleona e Parona, nel Pavese, "esiste un vero e proprio triangolo della diossina" in cui c'è un alto numero di imprese che lavorano nel settore dei rifiuti. Queste imprese operano con le modeste "verifiche di Via" (Valutazione Impatto Ambientale), che portano spesso a escludere, come nel caso di un recente incendio a Mortara, l'assoggettamento a Via per gli impianti che trattano rifiuti pericolosi in grandissima quantità. In seguito proprio all'incendio di Mortara, sviluppatosi tra il 5 e il 6 settembre, il Wwf ha chiesto un monitoraggio da parte dell'Ispra per verificare i livelli di inquinamento da diossina.