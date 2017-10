Oltre a limitazioni al traffico e ad altre misure, per abbassare il tenore di polveri nell’aria viene bagnato l’asfalto

In tutta l’area padano-veneta, i tenori di polveri fini (Pm10) superiori ai limiti hanno suggerito ai sindaci di prendere contromisure secondo i piani regionali del tavolo di coordinamento promosso dal ministero dell’Ambiente.

È stata polemica a Torino, dove la sindaca Chiara Appendino ha suggerito ai concittadini, oltre alle misure consuete su traffico e riscaldamento, di tenere chiuse le finestre di casa.

Alcuni Comuni hanno anche introdotto provvedimenti con strumenti aggiuntivi antismog, come nel caso di Vercelli.

"Consigliamo di moderare le attività sportive all'aperto e di limitare le esposizioni non necessarie, soprattutto di bimbi e anziani" è l'invito della sindaca Maura Forte. Vietata la circolazione dei mezzi a motore all'interno della cerchia dei viali e nelle principali vie del centro storico, ad esclusione di alcune categorie di veicoli, tra cui gli elettrici, ibridi, gol, metano, euro 5 e superiori. Ma, in particolare, il Comune di Vercelli ha bagnato le strade della città, a partire dalle zone più sensibili come le aree vicine alle scuole. "In questo modo - precisano da Palazzo di città - si vuole evitare che le particelle delle polveri sottili si alzino e possano nuocere maggiormente alla salute".

La stima stragista dei Verdi - Una strage da inquinamento, asseriscono i Verdi: “Secondo i dati dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, elaborati da noi Verdi, causa quasi 80.000 morti annui dei quali 59.630 a causa del particolato fine (i PM 2.5), 17.290 a causa delle concentrazioni di diossido di azoto (NO2) e 2.900 a causa dell'ozono a livello del suolo (O3)", scrive in una nota il coordinatore dei Verdi Angelo Bonelli.