Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, ha firmato il decreto di nomina dei nuovi Commissari straordinari dell’ex Ilva di Taranto. I nuovi commissari sono Francesco Ardito, avvocato e dirigente della Aqp spa, Antonio Cattaneo, revisore contabile e responsabile nazionale della divisione Forensic di Deloitte, e Antonio Lupo, avvocato.



La nomina è giunta a poche ore dalle dimissioni dei precedenti commissari. Gli ormai ex commissari straordinari di Ilva in Amministrazione Straordinaria, Piero Gnudi, Enrico Laghi e Corrado Carrubba, infatti, avevano inviato al ministro Di Maio, una lettera contenente le loro dimissioni dal ruolo di commissari, con decorrenza dal primo giugno 2019.



“Una volta portata a compimento - si legge in una nota - con l’esecuzione del contratto di affitto con obbligo di acquisto da parte del Gruppo Arcelor Mittal dei compendi aziendali del Gruppo Ilva, la parte del programma dell’Amministrazione Straordinaria, approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, che ha consentito, per la prima volta in una procedura di amministrazione straordinaria di così grande rilievo, la salvaguardia pressoché integrale dei lavoratori del Gruppo e la prosecuzione delle attività industriali delle Società in A.S., i Commissari Straordinari hanno ritenuto opportuno rimettere l’incarico per consentire al Ministro dello Sviluppo Economico ogni valutazione sull’ulteriore percorso che l’Amministrazione Straordinaria del Gruppo Ilva dovrà affrontare nell’ambito degli indirizzi che fornirà la Commissione speciale per la riconversione della Città di Taranto, istituita dalla Legge n. 145 del 2018”.