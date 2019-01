L'aspetto più rilevante del regolamento riguarda i veicoli 100% elettrici e a basse emissioni (ZLEV) e la cosiddetta ”compensazione”, calcolata in funzione dei severi obiettivi di riduzione della CO2

L’Italia non sarà tra i Paesi che godranno dei meccanismi di compensazione che l'Unione Europea adotterà nell'ambito della nuova regolamentazione delle emissioni di CO2 per il 2025 e il 2030. Tuttavia, un compromesso in questo senso è stato raggiunto la scorsa settimana tra Commissione, Parlamento e Consiglio Ue.



L'aspetto più rilevante del nuovo regolamento riguarda i veicoli 100% elettrici e a basse emissioni (ZLEV) e la cosiddetta ”compensazione”, che sarà posta in essere sulla base dei severi obiettivi di riduzione della CO2, che prevedono un -15% al 2025 per auto e furgoni, mentre al 2030 sarà -37,5% per le auto e -31% per i furgoni. Tra questi è proposta l'attribuzione di un maggiore “peso” alle vendite di ZLEV nei Paesi dove la penetrazione è inferiore al 60% rispetto alla media UE (limite allo 0,76%, o vendite superiori a 1.000 veicoli).



Questa soglia lascia fuori dai meccanismi di compensazione delle emissioni medie di CO2 l'Italia (0,11% con 2.147 immatricolazioni), la Danimarca (0,52%, con 1.148 immatricolazioni) e Spagna (0,52%, con 6695 immatricolazioni), che pure hanno una quota inferiore al tetto-limite. Il peso delle vendite di auto elettriche o ibride plug-in non sarà “compensato” nemmeno in Svezia (5,2%), Olanda (2,24%), Finlandia (1,98%), Austria (1,82%), Regno Unito (1,78%), Lussemburgo (1,72%), Belgio (1,70%), Portogallo (1,68%), Francia (1,51%), Germania (1,41%) e Ungheria (0,94%).



Supporto alla diffusione degli ZLEV sarà invece dato a 14 Paesi: Irlanda, Bulgaria, Slovenia, Slovacchia, Lettonia, Malta, Lituania, Romania, Polonia, Estonia, Repubblica Ceca, Grecia, Cipro e Croazia.