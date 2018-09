In Italia sono 79mila le imprese “ecologiche”. La Camera di Commercio di Milano rileva i prezzi delle colonnine di ricarica elettriche

Tra biciclette, pulizia degli edifici e cura del paesaggio ci sono 7mila imprese a Milano, 17mila in Lombardia su 79mila in Italia. A Milano il settore cresce con un +3,2% in un anno e + 23% in cinque, in Lombardia +2,9% e + 20,4% e in Italia con +1,9% e +13,3%. Il 22%, circa una impresa su cinque del settore nel Paese, si trova in Lombardia. Sono 74mila gli addetti milanesi, 129mila lombardi su un totale nazionale di 517mila, circa uno su tre si concentra in Lombardia. Anche il fatturato – a Milano di 2 miliardi, in Lombardia di 5 e in Italia di 17 nazionali, è quasi per un terzo realizzato in Lombardia. Emerge da un'elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi sui dati del registro delle imprese al 2018, 2017 e 2013.

Mercoledì 19 settembre a Milano si è svolto il convegno "Il sistema delle imprese per le infrastrutture della mobilità elettrica" nell'ambito di e_mob, conferenza nazionale sulla mobilità elettrica, in cui la Camera di Commercio è nel comitato promotore accanto ad altre istituzioni pubbliche come il Comune di Milano e la Regione Lombardia.

Secondo Massimo Dal Checco, consigliere della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, "c'è un boom nei settori che favoriscono una mobilità alternativa, in particolare quella elettrica, con effetti positivi per la riduzione dello smog. Milano traina a livello nazionale per le 7mila imprese coinvolte in questi settori e vede una forte crescita con +22% in cinque anni. La Camera di commercio è impegnata direttamente in questo mercato crescente, con la rilevazione dei prezzi delle colonnine di ricarica elettriche iniziata lo scorso anno".

La Camera di Commercio, attraverso il proprio Ufficio Prezzi, rileva nei listini i prezzi dei dispositivi di ricarica dei veicoli elettrici. Le colonnine di ricarica elettrica o stazioni di ricarica sono così monitorate al fine di poter analizzare l'andamento del settore. "Prezzi indicativi dei materiali per impianti elettrici e speciali", è il listino di riferimento nel settore degli impianti elettrici sulla piazza di Milano: la Camera di commercio ha costituito un tavolo tecnico ad hoc con le associazioni di categoria degli operatori di filiera (produttori, grossisti-istallatori, acquirenti).

Ad esempio, vale circa 1.300 euro la stazione di ricarica a parete (Wall-box) per autoveicolo dotata di 1 presa (cavo normalmente in dotazione al veicolo) senza circuito power, circa 6 mila euro la stazione di ricarica a colonna, in lamiera d'acciaio verniciata per ricarica di 2 autoveicoli dotata di 2 prese.

Nel capoluogo lombardo ci sono oltre 7mila ecoimprese (+23% in cinque anni), a Varese, Monza e Brescia quasi duemila (+13%, +23%, +19%), oltre mille a Bergamo e Como (+24% e +26%). A livello nazionale, sono circa 74mila gli addetti, a Monza 15mila, a Brescia 12mila, a Bergamo 9mila, a Varese 6mila.

La classifica per provincia, a livello nazionale, vede prima Milano con 7mila imprese (+23% in cinque anni), seguita da Roma con 6mila (+17%), Torino con 4mila (+9%), Napoli con 3mila (+25%). Con circa 2mila sono: Bologna (+10%), Firenze (+15%), Monza (+23%), Genova (+8%), Varese (+13%), Brescia (+19%).