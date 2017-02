In corso l’esame dei progetti 2016. L’Ue concede un mese in più per migliorare la documentazione da presentare

Mentre è in corso l’esame dei progetti per il bando 2016, l’Unione europea ha avviato le procedure per la sessione 2017 dei bandi Life, il più noto schema europeo di finanziamento dei progetti nel settore dell’ambiente e della tutela della natura.

Per l’edizione di quest’anno, il bando Life si apre il 28 aprile, e ha varie scadenze entro la metà di settembre, con un mese in più rispetto ai tempi soliti concessi per completare la documentazione e affinare il progetto.

Tra i successi dei bandi Life, i finanziamenti della direttiva Habitat e la nascita di Rete Natura 2000 con Siti di Importanza Comunitaria e le Zone di Protezione Speciale (Sic e Zps).