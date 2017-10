La Ue destina altri 222 milioni di euro in investimenti per ambiente, natura e clima

La Commissione europea ha approvato un pacchetto di investimenti di 222 milioni di euro dal bilancio Ue, a titolo del programma Life per l'ambiente e l'azione per il clima, allo scopo di sostenere la transizione dell'Europa verso un futuro più sostenibile e a basse emissioni di carbonio.

Il finanziamento dell'Unione mobiliterà ulteriori investimenti per un totale di 379 milioni da destinare a 139 nuovi progetti in 20 Stati membri.

Finanziare un futuro a basse emissioni di carbonio e un'economia circolare 181,9 milioni di euro saranno destinati a progetti riguardanti tre ambiti: ambiente e uso efficiente delle risorse, natura e biodiversità, governance e informazione in materia di ambiente.

L’auto ibrida e gli altri progetti - In linea con il pacchetto della Commissione europea sull'economia circolare, i progetti aiuteranno gli Stati membri nella transizione verso un'economia più circolare. Tra i progetti vi sono: la sperimentazione di un prototipo italiano che potrebbe convertire in modo economicamente efficiente le autovetture a benzina in veicoli ibridi, la fabbricazione nei Paesi Bassi di bioprodotti a partire da fanghi e l'applicazione di un nuovo trattamento biologico per eliminare i pesticidi e i nitrati dall'acqua nella Spagna meridionale.

Altri progetti sosterranno l'attuazione del piano d'azione per la natura, in particolare la gestione dei siti Natura 2000.

La protezione delle specie è un altro aspetto considerato, come nel progetto sloveno transfrontaliero inteso a salvare dall'estinzione una specie di lince alpina ad alto rischio.

Che cos’è Life - Il programma Life è lo strumento finanziario dell'Ue per l'ambiente e l'azione per il clima. Esiste dal 1992 e ha cofinanziato più di 4 500 progetti in tutta l'Unione e nei paesi terzi, mobilitando oltre 9 miliardi di euro e contribuendo con più di 4 miliardi di euro alla protezione dell'ambiente e del clima. Il numero di progetti in corso si aggira costantemente sui 1.100.

Il programma Life, la cui dotazione finanziaria per il periodo 2014-2020 è fissata a 3,4 miliardi di euro a prezzi correnti, comprende un sottoprogramma Ambiente e un sottoprogramma Azione per il clima.

Il commento - Karmenu Vella, Commissario responsabile per l'Ambiente, gli affari marittimi e la pesca, ha dichiarato: "Il programma Life, inaugurato 25 anni fa, continua a investire in progetti innovativi con grande valore aggiunto per le persone, le imprese e la natura. Sono lieto di constatare che il programma trasforma tecnologie precommerciali in nuove imprese verdi". Miguel Arias Cañete, Commissario per l'Azione per il clima e l'energia, ha aggiunto: "La storico accordo di Parigi ha dato un ulteriore impulso al fiorire di investimenti attenti ai cambiamenti climatici. Con un modico peso per le finanze pubbliche, questi progetti fungono da catalizzatori per sbloccare finanziamenti privati destinati a proteggere l'ambiente, lottare contro i cambiamenti climatici e fornire energia più pulita ai cittadini. Questo tipo di investimenti è d'importanza capitale per tradurre in azione le nostre aspirazioni".