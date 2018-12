9 milioni di euro (1 dalle Camere di Commercio) con il nuovo bando approvato dalla Giunta regionale lombarda

La Giunta regionale lombarda - su proposta dell'assessore allo Sviluppo economico Alessandro Mattinzoli - ha approvato il nuovo bando dedicato alle imprese del commercio e artigianato con risorse per la sicurezza e l'efficientamento energetico.

Il bando sarà attivo dal prossimo febbraio e prevede una dotazione 9 milioni di euro - 1 milione dalle Camere di Commercio lombarde - con contributi a fondo perduto per le imprese, al 50% da 3.000 fino a 10.000 euro, per acquisto e installazione di sistemi di sicurezza (sistemi antirapina, vetrine antisfondamento, sistemi di pagamento elettronici, blindature) ed attrezzature ad alto risparmio energetico (lavastoviglie, frigoriferi, congelatori, abbattitori termici, forni, sistemi di illuminazione ecc. di categoria non inferiore ad A++).

"Una misura attesa e certamente significativa che coglie due esigenze manifestate dalle nostre imprese: continuare a dotarsi dei più moderni sistemi di sicurezza ed investire in tecnologie, strumenti e impianti a basso impatto ambientale" è la valutazione di Carlo Massoletti, vicepresidente di Confcommercio Lombardia. "Sicurezza e sostenibilità - prosegue Massoletti - sono due condizioni necessarie per fare impresa e consentire a tanti piccoli imprenditori di ridurre consumi energetici e l'impatto ambientale migliorando le performance aziendali e favorendo lo sviluppo dell'attività".