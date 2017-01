Per il ministro Galletti “fu un grande magistrato: una vita per l’ambiente”. Anche grazie a lui il diritto ambientale è oggi centrale e irrinunciabile nella vita del Paese

Lutto nel mondo dell’ambiente . È morto il giudice Maurizio Santoloci, una delle figure di maggior rilievo del mondo ecologista, il quale con i suoi studi, i suoi corsi, i suoi libri di diritto ha contribuito in modo fondamentale a creare l’attuale diritto dell’ambiente italiano e una parte di quello adottato in Europa.

“Con Maurizio Santoloci scompare un grande magistrato che ha dedicato tutta la vita all'ambiente. La sua opera di illustre giurista ha permesso tanti passi avanti a tutela della biodiversità, della natura, del mondo animale, cosi come nella formazione di una vera cultura ambientale: è insomma anche grazie al suo un grandissimo contributo se oggi guardiamo al diritto dell'ambiente come un elemento centrale e irrinunciabile della vita del nostro Paese. Alla famiglia le condoglianze mie e di tutto il ministro dell'Ambiente”. Queste le parole del ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti.