L’erosione della linea di costa viene controllata anche tramite i dati sul web, con un'analisi delle variazioni dal 1960 al 2012

"Le linee guida per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici presentate nel corso dell'ultima edizione di Ecomondo, l'analisi fisiografica delle coste italiane e le informazioni cartografiche, da oggi sono on line e consultabili sul sito http://www.erosionecostiera.isprambiente.it/". Lo rende noto la sottosegretaria all'Ambiente, Silvia Velo.

"Si tratta - spiega Velo - di un lavoro messo a punto dal ministero dell'Ambiente, dalle direzioni per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque e per la Protezione della Natura e del Mare, che hanno svolto un ruolo di supervisione dei lavori per garantire l'omogeneità di azione su scala nazionale e il Geoportale Nazionale, che ha assunto il ruolo di infrastruttura cartografica di sintesi delle attività svolte in materia di difesa delle coste".

Inoltre, prosegue il sottosegretario, "per ottenere un quadro conoscitivo omogeneo sull'assetto fisiografico delle coste italiane, è stata eseguita un'analisi sulle variazioni della linea di costa dal 1960 al 2012, oltre a una serie di elaborazioni preliminari utili a inquadrare l'entità delle problematiche esistenti lungo i litorali. Da oggi - termina Velo - il Ministero dell'Ambiente ha un nuovo strumento per affrontare la problematica relativa alla difesa delle coste italiane e per monitorare le attività del Tnec, il Tavolo Nazionale per l'Erosione Costiera".