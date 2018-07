Intervenuto nella discussione al Consiglio Ambiente dell'Unione Europea, Costa ha detto che l'obiettivo del 15% al 2025 deve essere vincolante

Serve maggiore ambizione per raggiungere gli obiettivi sulle emissioni previsti nell’Accordo di Parigi. Lo ha detto il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa (nella foto), a Lussemburgo nel corso della discussione sulla proposta di riduzione delle emissioni di auto e van al Consiglio Ambiente dell'Unione Europea.

"Per questo motivo – ha aggiunto il ministro - l'obiettivo della riduzione al 15% prevista dalla Commissione al 2025 deve essere vincolante, con un ulteriore incremento al 2028 e obiettivo al 40% al 2030".



"Non dobbiamo essere ostili alle nuove tecnologie - ha spiegato Costa. Proponiamo una revisione al 2022 e non al 2024 e di eliminare il sistema premiale dei crediti che, alla lunga, incentiva a inquinare. Potremmo prevedere un sistema di premi - ha concluso il ministro Costa - solo per chi supera gli obiettivi e un sistema di sanzioni per chi non raggiunge gli obiettivi di riduzione".