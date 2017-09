Studio di Facile.it: in Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta le emissioni medie maggiori

Nel 2016 le auto e moto private italiane hanno emesso oltre 55 milioni di tonnellate di anidride carbonica. A rilevarlo è un'elaborazione di Facile.it, che ha calcolato il valore incrociando diversi dati, tra cui la media di emissioni di CO2 di ciascun veicolo (110 g/km) e quella dei chilometri percorsi al volante dagli italiani nel 2016 (11.125).

Il numero risulta essere molto rilevante anche perché, nonostante il nostro Paese abbia ridotto del 2,9% le proprie emissioni di anidride carbonica rispetto al 2015, rimane comunque ancora la terza nazione europea in ordine di inquinamento dell'atmosfera (fonte: Eurostat) e auto e moto, purtroppo, giocano un ruolo fondamentale in questo scenario.

Guardando al solo settore dei veicoli nuovi, la media italiana è comunque buona e ben al di sotto dei 118,1 grammi di CO2 per chilometro, rilevati questa volta dall'agenzia europea per l'ambiente.

La sorprendente geografia delle emissioni italiane - Facile.it ha poi analizzato le emissioni medie nelle 20 regioni italiane ed è qui che, forse, arrivano le sorprese visto che ai primi due posti della classifica si trovano il Trentino Alto Adige (123 grammi per chilometro) e la Valle d'Aosta (121 grammi) che superano addirittura la Lombardia (ferma a 120 grammi).

Secondo Mauro Giacobbe, amministratore delegato di Facile.it, "per essere interpretato correttamente, questo valore va incrociato con quello delle cilindrate medie dei veicoli che circolano nelle regioni. In Trentino Alto Adige ed in Valle d'Aosta, che pure sono ai primi posti in Italia per la percentuale di veicoli Euro 5 o 6 sul totale parco auto, la cilindrata media è pari rispettivamente a 1.644 e 1.557 cc. Visto, ad esempio, l'alto numero di fuoristrada presenti in queste aree, capire il dato diventa più facile".

Le parole di Giacobbe sono confermate dalle altre posizioni della classifica; ai posti più bassi si trovano le regioni in cui le auto circolanti sono solitamente di cilindrata inferiore; ecco quindi che, in fondo all'elenco delle emissioni medie, si trovano principalmente le regioni meridionali come la Campania, la Sicilia e la Sardegna, dove le auto hanno, nell'ordine, potenza media pari a 1.403, 1.429 e 1.430 cc.

Ulteriore conferma arriva dall'analisi dei dati provinciali, che incorona Sondrio provincia italiana con le maggiori emissioni medie (124g/Km; cilindrata auto 1.567cc) davanti a Bolzano (123g/Km; cilindrata auto 1.664cc), mentre chiudono la classifica Vibo Valentia (90g/Km; cilindrata auto 1.433cc) e Napoli (91g/Km; cilindrata auto 1.363cc).