Sarà finanziata in parte con fondi comunitari e in parte attraverso una campagna di equity crowdfunding. I pannelli saranno installati, in alcuni tratti, su un percorso di 4 km

Arriva in Italia il progetto di pista ciclabile , in grado di generare anche energia pulita. Nel comune turistico sardo di Villasimius (Cagliari) sarà infatti realizzata un’innovativa pista ciclo-pedonale rivestita di pannelli fotovoltaici, sormontati da una lastra di vetro antiscivolo e perfettamente integrati in una struttura in acciaio sollevata e ancorata a terra, in grado di produrre energia che andrà a soddisfare il fabbisogno energetico dei soggetti situati in prossimità del tracciato. I pannelli saranno installati, in alcuni tratti, su un percorso di circa 4 km, individuato tra il centro cittadino e il porto turistico.

Il programma Stratus (Strategie ambientali per un turismo sostenibile), sarà finanziato in parte con fondi comunitari e in parte attraverso una campagna di equity crowdfunding dal basso che coinvolgerà cittadini, aziende e altri soggetti interessati.

La prima pista ciclabile con pannelli solari incorporati al mondo, chiamata SolaRoad (nella foto), è stata inaugurata ad Amsterdam, in Olanda, nel 2014, con l’obiettivo futuro di estendere questa idea anche a tratti di strada attraversati da automobili e altri veicoli. Attualmente, 70 metri di SolaRoad producono l’energia necessaria per tre case.

“L’aspetto più interessante di questa iniziativa è proprio il duplice vantaggio di pubblico e privato, perché se da un lato si ridurrà l’inquinamento promuovendo la mobilità sostenibile, dall’altro si ridurranno i costi energetici dei privati – afferma il direttore dell’Area Marina Protetta Capo Carbonara e responsabile del progetto, Fabrizio Atzori – . Una pista ciclabile solare può produrre energia sufficiente per soddisfare le esigenze di una struttura alberghiera di medie e grandi dimensioni”. “Si tratta di un progetto innovativo e ambizioso, che cerca di coniugare la mobilità sostenibile con la produzione di energia pulita – dice il sindaco Gianluca Dessì – . Le piste ciclabili devono essere viste anche come un’opportunità in termini di abbellimento e arricchimento del territorio”.