All'origine forse una riduzione del contributo idroelettrico e un contemporaneo maggiore ricorso alle centrali termoelettriche. La stima è dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

Aumentano le emissioni di gas serra dello 0,8%. Lo rileva l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) in una “stima tendenziale” relativa al secondo trimestre dell’anno in corso in cui si evidenza un disaccoppiamento “al contrario”. Invece di aumentare il Pil e scendere le emissioni, questa volta la dinamica va al rovescio, e nel peggiore dei modi: la ricchezza del secondo trimestre dell’anno è scesa, mentre l’inquinamento è salito.

Il disaccoppiamento

La stima tendenziale delle emissioni dei gas serra dell’Ispra prevede “un incremento rispetto all’anno precedente pari allo 0,8% a fronte di una diminuzione del Pil pari a meno 0,1% rispetto all’anno precedente”. Si verifica così “un disaccoppiamento tra l’andamento delle emissioni e la tendenza dell’indice economico, non troppo confortante perché a un decremento del Pil è associato un incremento delle emissioni di gas serra”.

L’incremento stimato è principalmente dovuto alla crescita dei consumi di combustibili per la produzione di energia elettrica (più 4,4%), dovuta prevalentemente alla riduzione della produzione di energia idroelettrica e eolica, mentre risultano in decremento i consumi, e quindi le emissioni, di carburanti nel settore dei trasporti (meno 0,8%) e di gas naturale nel settore del riscaldamento domestico.

Rossella Muroni (Leu), serve un Green new deal

“Siamo riusciti nella non facile e sconfortante impresa di raggiungere un inedito disaccoppiamento tra emissioni ed economia, con la crescita che va giù e i gas a effetto serra che salgono. Basta questo dato per dire quanto sia urgente agire, avviare un Green new deal e rivedere al rialzo gli impegni del nostro Piano energia e clima". Così la deputata di LeU Rossella Muroni commenta i dati Ispra sulle emissioni. "Per il nuovo governo ridurre le emissioni e rendere la nostra economia a basso tenore di carbonio deve essere una priorità già dalla Legge di Bilancio”.

Il ministro Sergio Costa

"È per questo che noi vogliamo cambiare il paradigma; perché da un lato l'economia circolare e dall'altro il sistema della green economy tende proprio in quella direzione; e cioè quella per cui devono diminuire le emissioni e deve aumentare il Pil. E in quest'ottica c'è un mercato pazzesco". Così il ministro dell'Ambiente Sergio Costa.



Per saperne di più vai qui