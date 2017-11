Il ministro Galletti: “Il futuro economico è un futuro che si poggia su buone pratiche ambientali”. Tra le novità piste ciclabili "luminose", auto ad aria compressa e tricicli elettrici

"Ecomondo non è più soltanto la fiera dell'ambiente, ma l'appuntamento leader dell'economia italiana. Perché negli anni è cresciuta, fino a diventare una delle fiere più importanti nel campo dell'economia, non solo green". Così il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti, intervenuto alla fiera di Rimini per l'inaugurazione dell'evento di riferimento dell'economia circolare. "Qui - ha continuato - trattiamo quella parte dell'economia che rappresenta il futuro della crescita italiana e globale. Dobbiamo crescere ancora di più e guardare all'estero, e vorrei che Ecomondo diventasse la fiera dell'economia più importante al mondo. Sono convinto sia un obiettivo alla nostra portata, visti i risultati ottenuti sino ad oggi".

Tante le novità esposte in fiera, a rappresentare un settore fortemente dinamico. Fra le più curiose: il macchinario che raccoglie gli abiti usati senza maniglia basculante, ma con un'apertura antintrusione di più facile utilizzo, touch-screen digitale e possibilità di selezionare dal monitor un buono sconto. L’app concepita per sostenere i tecnici nei rilievi energetici e strutturali delle scuole e che misura i consumi energetici e la vulnerabilità sismica degli edifici scolastici. La pista ciclabile che consente di pedalare immersi in una scia luminosa senza bisogno di elettricità. In esposizione anche l'auto ad aria compressa alimentata da energia prodotta dal vento (nella foto), il triciclo elettrico a pedalata assistita, allestito con vasca ribaltabile per la raccolta rifiuti, 100% ecologico. E, per finire, la prima compostiera mobile al mondo che riceve rifiuto organico e, direttamente, processa il materiale per farlo diventare compost.

“Sarò alla Cop 23 di Bonn e ancora una volta voglio mandare un messaggio chiaro e preciso: andremo a Bonn con una consapevolezza, che l'accordo di Parigi non è negoziabile. Da Parigi non si torna indietro, questa è la posizione italiana e la voglio ribadire con forza e la ribadirò anche a Bonn”, ha concluso Galletti.