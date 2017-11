Prodotti e processi industriali, le città verdi ed efficienti, la riqualificazione dei siti inquinati, la gestione delle risorse idriche ed energetiche, le rinnovabili

Gli impegni prioritari per la green e circular economy della Commissione Europea hanno marcato i contenuti espositivi e gli eventi di Ecomondo e Key Energy che si sono tenuti la settimana scorsa alla fiera di Rimini.

Quattro giornate vissute nella condivisione di conoscenze, tecnologie e strategie per garantire alle imprese un ruolo da protagoniste nel disegno europeo che mira a ridurre la produzione dei rifiuti incentivando il loro riutilizzo, anche grazie a finanziamenti rilevanti a sostegno della Ricerca e dell'innovazione.

Riprogettare prodotti e processi industriali, dunque, adottando i principi dell'economia circolare, è tema per la moderna manifattura, le città verdi ed efficienti, per la riqualificazione dei siti inquinati e la gestione delle risorse idriche. Ecomondo e Key Energy hanno presentato anche esempi concreti di aziende, città, istituzioni che hanno già fatto propri i principi della circular economy.

I numeri dell’edizione 2017 - L'appuntamento, firmato Italian Exhibition Group, chiude con 116.131 presenze (+10%), con oltre 12.000 presenze internazionali. Sempre più utilizzata la fermata ferroviaria interna alla fiera di Rimini, con 120 fermate straordinarie di Trenitalia. In sala stampa accreditati 520 giornalisti; circa 162 milioni i contatti media. Notevole seguito sui social network: 16.885.000 impressions (+6,4 milioni sul 2016) per le manifestazioni e i relativi account.

Il commento - "Ecomondo trasmette fiducia nel futuro - dice Lorenzo Cagnoni, Presidente di Italian Exhibition Group - perché continua a crescere e a rappresentare un sistema internazionale di imprese in grado di alimentare progresso economico e sostenibilità ambientale. La circular economy è il denominatore comune di ogni idea di sviluppo, con grandi ricadute anche in termini sociali, e la fiera ha saputo declinare nella concretezza delle conoscenze, delle esperienze e del business, quanto accade nel mondo".

Concetti evidenziati all'inaugurazione dal Ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti, che nel corso di tutta la giornata di apertura ha incontrato imprese e partecipato ad incontri, dettando il filo rosso delle giornate: "Proviamo a non concepire più diverse economie. Quella 'green' è l'unica economia possibile se vogliamo guardare al futuro, ed Ecomondo la rappresenta pienamente".

Il fermento delle idee - Sui 113.000 mq di superficie hanno partecipato a Ecomondo e Key Energy 1.200 imprese; oltre 200 gli eventi, aperti dagli Stati Generali della Green Economy e partecipati da un pubblico di 11.000 professionisti ed esperti.

"Accostare contenuti annessi alle normative, alla ricerca e all'innovazione e alla creazione di imprese, di profilo europeo ed internazionale, a un alto livello di partecipazione ad una esposizione fieristica è un elemento distintivo di qui si fregia Ecomondo - commenta Fabio Fava, responsabile del comitato tecnico scientifico. - Quest'anno abbiamo aggiunto nuovi elementi: l'idea di trattare i vari temi in una logica di filiera lunga, con la partecipazione di imprese grandi e piccole, di settori produttivi fra loro complementari, trattando la normativa, la ricerca e l'innovazione e gli strumenti disponibili per finanziarle. Una modalità che ci ha consentito di offrire un terreno di connessioni, un'opportunità per nuove partnership e arricchire di nuovo valore per tutto il settore".

L’energia - Successo, nell'ambito di Key Energy, l'unico evento italiano dedicato alle energie rinnovabili, per le novità 2017, con le aree dedicate all'efficienza e all'ottimizzazione energetica, e alle proposte scientifiche che hanno attirato interesse e partecipazione.

Le fonti rinnovabili - "Dopo anni di criticità nel settore delle rinnovabili - è il commento di Gianni Silvestrini, presidente del comitato scientifico di Key Energy - arrivano segnali di una crescita per fotovoltaico ed eolico. La Strategia Energetica Nazionale prevede la fuoriuscita dal carbone entro il 2025 e la copertura del 55% dei consumi elettrici al 2030 con le fonti rinnovabili. Questo nuovo quadro, connesso con gli impegni dell'Accordo sul Clima di Parigi, comporterà una decisa crescita del fotovoltaico, che potrebbe arrivare a decuplicare le installazioni annue rispetto al recente passato. Anche l'eolico vedrà una decisa crescita grazie a nuovi impianti e al revamping di quelli attuali. In questa nuova fase di fermento il settore del solare sembra aver ritrovato casa alla fiera di Rimini con Key Solar. Le aree dedicate a solare e all'accumulo, così come Key Wind che continua a crescere ogni anno, saranno decisamente rafforzate già dal prossimo anno nell'obiettivo di accompagnare il nuovo sviluppo di mercato".

La bioeconomia - Sui temi della bioeconomia, di rilievo il contributo di Ocse e Unione Europea con figura di primo piano a livello europeo e mondiale come James Philip, rappresentante OCSE, e Philippe Mengal, direttore esecutivo del BBI JU, l'iniziativa pubblico-privata dell'Unione Europea (da 3,7 miliardi di euro) dedicata allo sviluppo della bioeconomia in Europa.

La mobilità e il caso Portland - Altro tema cardine dell'edizione 2017, la mobilità e il trasporto nell'ambito dell'area Città Sostenibile, con ampie aree espositive dedicate ad ICT, automotive, rigenerazione urbana e traposto intermodale, oltre ad interventi di grande interesse fra i quali le testimonianze delle città statunitensi di Portland (Oregon) e San Leandro (California), municipalità capofila negli Usa dei progetti sulla mobilità ed energia/rifiuti/acqua.

Acqua e innovazione - A Global Water Expo l'intelligenza artificiale e la robotica si sono svelate nel loro essere al servizio del monitoraggio delle acque di fiumi e laghi e della gestione di infrastrutture. Ad Ecomondo è stato presentato il nuovo e rivoluzionario scenario europeo coi progetti più avanzati sul fronte della gestione del bene acqua. In particolare, gli ultimissimi sviluppi dell'azione di innovazione europea Horizon2020 Intcatch.

Tra un anno - Nel 2018 le esposizioni dedicate alla green economy saranno alla fiera di Rimini da martedì 6 a venerdì 9 novembre.