Secondo l’Agenzia statale olandese dell’ambiente, nel 2016 per il terzo anno di seguito sono rimaste stabili, senza aumentare, le emissioni mondiali di anidride carbonica, il principale gas serra, ritenuto responsabile di gran parte del riscaldamento globale. Addirittura, Cina e Usa hanno ridotto le emissioni. Merito soprattutto della riduzione dell'uso del carbone e dell'avanzata delle fonti rinnovabili di energia. L'Unione europea è rimasta costante nelle emissioni, India e Sud Est asiatico le hanno aumentate.

Chi è bravo e chi no - Le emissioni della Cina (il principale produttore di CO2) nel 2016 sono calate dello 0,3%, quelle degli Usa del 2%, quelle della Russia del 2,1%. Nessuna variazione, invece, per quelle dell'Unione europea. Questi cali sono stati compensati dall'aumento di emissioni di India (+4,7%), Indonesia, Malesia, Filippine, Turchia e Ucraina.

Il caso della Cina - Il calo delle emissioni cinesi di anidride carbonica non stupisce. Il paese, povero di fonti fossili e soffocato dai fumi delle centrali a carbone, sta puntando da anni su eolico e fotovoltaico e sulle auto elettriche. Nei giorni scorsi, inoltre, il governo ha fissato per il 2019 l'obiettivo del 10% di auto elettriche o ibride sul totale delle nuove auto vendute, e del 12% al 2020.

Il ruolo della CO2 - L'anidride carbonica rappresenta i tre quarti circa delle emissioni globali di gas serra. Il restante quarto è costituito soprattutto da metano, cresciuto dell'1% nel 2016. Il 23% delle emissioni di metano vengono dall'allevamento: quelle di origine animale nel 2016 sono aumentate dello 0,4%.