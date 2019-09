I nomi selezionati tramite una call pubblica: 25 esperti in ambito ambientale, 8 in ambito giuridico, 4 in ambito economico e 3 nell’ambito della salute pubblica

"L'avevamo promesso e l'abbiamo fatto . È nata la nuova Commissione Via Vas. Vi sembrerà una notizia di poco conto e invece è determinante per il nostro futuro e sono felice di essere riuscito a portarla a termine dopo un lavoro durato quasi un anno". Lo annuncia su facebook il ministro dell'Ambiente Sergio Costa.

Area ambientale:

Paola Andreolini, Luigi Boeri, Antonella Buccianti, Carmela Melania Cavelli, Giorgio Cesari, Vincenzo Chiera, Lorenzo Ciccarese, Albina Colella, Roberto Danovaro, Gianluigi De Gennaro, Giovanni De Marinis, Adriana Del Borghi, Concetta Fabozzi, Giorgio Galotti, Maurizio Giugni, Mario Grosso, Lorenzo Lombardi, Gian Marco Luberti, Marco Marchetti, Antonio Messineo, Monica Pasca, Francesco Pirozzi, Simona Rania, Mauro Rotatori, Bernardo Sera.

Area giuridica:

Massimiliano Atelli, Paola Brambilla, Ginevra Cerrina Feroni, Gabriella De Giorgi, Tommaso Edoardo Frosini, Alfredo Montagna, Elda Turco, Maria Grazia Vivarelli.

Area economica:

Massimo Ciambotti, Carlo Giacomini, Arturo Siniscalchi, Stefania Tonin.

Area salute pubblica:

Giorgio Assennato, Annamaria Panico, Maria Grazia Petronio.

Parola al ministro Costa - "La Commissione Via Vas effettua le valutazioni di impatto ambientale dei progetti, delle opere, dalle trivellazioni ai grandi impianti industriali, per intenderci. Ebbene - spiega il ministro Sergio Costa - quella che fino ad oggi ha operato era stata nominata più di dieci anni fa. Scaduta, ma non rinnovata e sulle nuove nomine decretate nella scorsa legislatura c'erano state inchieste e rilievi della Corte dei Conti. In genere erano nominati dai miei predecessori con chiamata diretta. Io ho voluto un avviso pubblico, alla quale potessero partecipare i migliori professionisti del Paese. E ho predisposto che per la prima volta la commissione dovesse essere costituita anche da medici, perché tra ambiente e salute c'è un rapporto imprescindibile. Sono arrivati più di 1200 curricula e abbiamo formato varie commissioni di valutazione costituita da docenti universitari e giuristi per selezionare i curricula di tecnici, giuristi, esperti ambientali e medici. E quindi sono felice di annunciare che dopo mesi di lavoro da parte dei selezionatori, i nuovi 40 commissari, sono pronti ad entrare in azione per il bene del Paese, la tutela dell'ambiente e la salute dei cittadini. È un'eredità che lascio con grande gioia al futuro dell'Italia. Buon lavoro a tutti".

Il decreto contenente i 40 nomi selezionati tramite una call pubblica: 25 esperti in ambito ambientale, 8 in ambito giuridico, 4 in ambito economico e 3 nell’ambito della salute pubblica.

Il DM, di cui QE è entrato in possesso, precisa che la nomina è sospensivamente condizionata alla presentazione da parte dei commissari delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità. Ora si attende la designazione dal presidente, da effettuare con separato decreto del ministro dell’Ambiente. A sua volta, il presidente dovrà poi individuare il segretario tra i commissari con competenze giuridico-legali.

Su Twitter, Costa ha sottolineato che la nuova commissione è stata “finalmente nominata grazie ad una call pubblica dove hanno partecipato 1200 curriculum” e non più “direttamente dalla politica”. “Sono convinto - ha concluso - che abbiamo adesso la miglior commissione che il Paese potesse avere”.