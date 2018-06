Sulla Cnapi è finito lavoro tecnico. “Un percorso non solo di informazione ma anche di formazione e di confronto e dialogo”

"Il fascicolo è sul mio tavolo perché dal punto di vista tecnico il lavoro è terminato. Adesso, chiaramente, va letto, approfondito e portato all'attenzione politica, non solo del ministro, ma del governo perché si tratta di una vicenda significativa per tutto il Paese che va condivisa e affrontata". Così il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, a margine della presentazione della campagna Stopincendi, parla della pubblicazione della Carta delle aree potenzialmente idonee (Cnapi) a ospitare il Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi.

Secondo il ministro, una volta chiarito l'aspetto tecnico bisogna affrontare le esigenze del territorio: "Le esigenze di sicurezza vanno calate sul territorio che deve poterle digerire affrontando in modo solare e trasparente un percorso non solo di informazione ma anche di formazione e di confronto e dialogo". "Sono convinto - conclude Costa - che chi vive nei territori individuati dai tecnici può avere altre chiavi di lettura che vanno prese in considerazione. Diciamo che non è stile mio e di questo governo calare dall'alto le decisioni".