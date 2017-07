I senatori dicono che l’agenzia per la sicurezza nucleare sia un’authority indipendente. No ai costi sulla bolletta elettrica

Assicurare all'Isin, l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, quale autorità di regolamentazione, "piena ed effettiva indipendenza e adeguata autorevolezza nelle relazioni nell'ambito dell'Unione europea e più in generale nelle relazioni internazionali, avviando il procedimento di qualificazione dell'Isin come Authority". È una delle osservazioni contenuta nel parere favorevole approvato dalle commissioni riunite Ambiente e Industria del Senato.

Le due commissioni chiedono anche che "in nessun caso il finanziamento dell'Isin potrà determinare un aggravio di costi per gli utenti dell'energia elettrica". Il dlgs prevede infatti un finanziamento dell'istituto tramite la componente A2 della bolletta elettrica.