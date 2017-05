Il documento è la prima pubblicazione in assoluto dello stato degli oceani su scala tanto ampia, ed è il risultato di una collaborazione eccezionale all'interno della comunità scientifica

Ottanta scienziati da oltre 25 istituzioni europee hanno analizzato e compilato dati derivanti da decenni di ricerca. Attraverso i loro sforzi, e grazie al Servizio di Monitoraggio Ambientale Marino Copernicus (CMEMS), la prima edizione annuale del Rapporto sullo Stato degli Oceani (OSR), documento unico di riferimento, è ora liberamente accessibile online - al servizio di una grande causa che riguarda i nostri oceani.

Lo studio è una storia scientifica di successo dell'Unione Europea condotta da Mercator Ocean di Tolosa. Rappresenta la prima pubblicazione in assoluto, su una tale scala, dello stato degli oceani ed è il risultato di una collaborazione eccezionale all'interno della comunità scientifica: è una fonte impareggiabile di dati relativi agli oceani per i policy-maker.

Gli Oceani - Gli oceani ricoprono il 71% della superficie del Pianeta, immagazzinano oltre il 90% del calore prodotto dall'uomo accumulato nel sistema climatico della Terra, veicolano il 90% dei commerci mondiali e sono ricchi di biodiversità. Sono una parte integrante delle nostre attività sociali ed economiche, mentre eseguono importanti funzioni climatiche, agendo come serbatoi di carbonio e termostati globali. Come parte dei loro Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG), le Nazioni Unite hanno promesso di lavorare attivamente verso la conservazione e l'uso sostenibile di oceani, mari e risorse marine del mondo. Il SDG 14 delle Nazioni Unite sottolinea anche l'importanza dell'accrescimento della nostra conoscenza scientifica degli oceani, e della ricerca tecnologica marina Questi sentimenti sono complementari al rapporto dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OECD), The Ocean Economy in 2030.

Una iniziativa europea dedicata agli oceani - Nel 2014, la Commissione Europea ha affidato a Mercator Ocean l'implementazione di un corposo servizio operativo per il monitoraggio dello stato degli oceani in tutto il mondo: il CMEMS, Servizio Marino Copernicus. In questo contesto, Mercator Ocean ha lanciato e coordinato una valutazione completa dello stato e della salute degli oceani nel mondo, inclusi i mari regionali europei. Questa ambiziosa collaborazione è culminata in una grande compilazione di dati fattuali e obiettivi, la validità dei quali è garantita da una peer review in collaborazione con il Journal of Operational Oceanography: l'OSR (Rapporto sullo Stato degli Oceani). Utilizzando il suo unico approccio collaborativo, l'OSR comunicherà informazioni affidabili e regolari, su base annuale, al pubblico in generale, al mondo politico e ai decision maker, oltre che alla comunità scientifica.

Un documento di riferimento per la futura politica degli oceani - Gli oceani stanno attirando una quota in continua crescita del dibattito pubblico. Poiché legislatori e decision-maker acquistano consapevolezza di quanto c'è in gioco, è essenziale per loro avere accesso a dati di facile utilizzo - informazioni non ostacolate dalle agende politiche - al fine di prendere le migliori decisioni a livello politico e legislativo. L'OSR fornisce una visione in real time in 4D-3D plus - mostrando le anomalie oceaniche nel corso dell'anno 2015 e le tendenze in termini di estensione del ghiaccio marino, l'aumento regionale e globale del livello dei mari, e il riscaldamento della superficie e subsuperficie dei nostri oceani.

Copernicus è un Programma dell'Unione Europea per lo sviluppo di servizi di informazione europea basato su dati di osservazione della Terra via satellite e in situ (non-spazio). Il Programma è coordinato e gestito dalla Commissione Europea. È implementato in partnership con gli Stati Membri, l'Agenzia Spaziale Europea (ESA), l'Organizzazione Europea per lo Sfruttamento dei Satelliti Meteorologici (EUMETSAT), il Centro Europeo per le Previsioni Meteo a Medio Termine (ECMWF), le Agenzie dell'UE e Mercator Ocean.

Mercator Ocean - Con sede a Tolosa, il centro francese per l'analisi e le previsioni oceaniche globali, Mercator Ocean, è stato incaricato dalla Commissione Europea di implementare e operare il Servizio Marino Copernicus dell'Unione Europea. È stata fondato nel 1995 da un gruppo di 30 scienziati con una ambizione comune: descrivere e prevedere lo stato degli oceani con scopi operativi.