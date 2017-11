Plauso del Wwf. La Commissione Ue dovrebbe presentare la comunicazione sulla riforma della PAC. Il preoccupante declino delle specie e degli habitat associati all'agricoltura

Il Parlamento europeo ha votato una risoluzione per migliorare la biodiversità nel settore primario, che per il suo stesso principio ne è la negazione: l’agricoltura. Con questa mozione, gli europarlamentari hanno sostenuto l'Action Plan for nature, people and the economy e chiedono che le future politiche agricole dell'Unione europea contribuiscano fortemente alla protezione della natura in Europa.

Mentre la Commissione dovrebbe presentare la sua comunicazione sulla PAC (la Riforma della politica agricola comune) il 29 novembre, il Parlamento europeo ha sottolineato il preoccupante declino delle specie e degli habitat associati all'agricoltura insostenibile e alla necessità che la prossima PAC promuova pratiche agricole sostenibili e fermi i sussidi nocivi per la natura d'Europa. Gli eurodeputati citano anche le sfide dovute al ritorno dei grandi carnivori in Europa e sollecitano nuovi meccanismi finanziari per la conservazione della biodiversità e la gestione della Rete Natura 2000, da includere nei fondi di sviluppo agricolo, rurale e di sviluppo regionale. Il Parlamento ha inoltre sottolineato la necessità cruciale di aumentare il budget associato alla protezione della biodiversità nel prossimo bilancio dell'Ue.

Sabien Leemans, Senior Policy Officer Biodiversità del Wwf, ha dichiarato: "Siamo lieti di vedere che il Parlamento sta sostenendo l'Action Plan dell'Ue per intensificare l'attuazione delle leggi europee sulla natura. E, cosa più importante, i deputati europei sottolineano che la lotta contro la perdita della biodiversità richiederà maggiore azione e volontà politica. Affrontare l'impatto di un'agricoltura non sostenibile nella prossima riforma della PAC e investire più fondi nella protezione della natura sarà cruciale". Il Wwf accoglie favorevolmente la richiesta di nuovi meccanismi finanziari per la conservazione della biodiversità e la gestione della Rete Natura. Il Wwf sottolinea positivamente anche il sostegno del Parlamento alla strategia per fermare il declino degli impollinatori (come le api) e un impegno a realizzare una Rete Trans-Europea di infrastrutture verdi (TEN-G) per migliorare la connettività all'interno della rete Natura 2000.

Per il Wwf il ritorno di specie come orsi e lupi dimostra che, investendo nella conservazione della natura e nella cooperazione tra i diversi soggetti interessati, si possono raggiungere risultati positivi. Possibili conflitti possono essere evitati con misure preventive per la protezione del bestiame e la messa in campo di un regime di indennizzi.