Lo evidenzia il rapporto Efsa che rileva un’incidenza dell’1,9% di veleni. Nella Ue circa il 4% dei campioni registra dati fuorilegge

L’Italia mangia meno pesticidi a tavola di tutti gli altri paesi dell’Unione Europea. Lo evidenzia l'ultimo rapporto dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) sui veleni contenuti nei cibi. I dati sono stati forniti dalle autorità nazionali e si riferiscono al 2016. In quell’anno nel nostro paese solo l'1,9% dei campioni di alimenti presentava residui di pesticidi oltre i limiti di legge e quasi il 65% erano privi di residui quantificabili.

In Germania, che però ha effettuato più analisi, non erano in regola il 3,8% dei campioni, in Francia il 6,4%, in Spagna il 3,2% e nel Regno Unito il 4,3%. Nell'Ue circa il 4% degli 84.600 campioni analizzati non rientrava nei parametri di legge e in quasi il 51% dei casi i residui erano sotto la soglia di quantificazione.



Esulta Vytenis Andriukaitis, Commissario UE per la salute e la sicurezza alimentare: “Come negli anni precedenti, questo rapporto conferma l’alto livello di conformità degli alimenti sugli scaffali nell’UE. Ogni anno migliaia di prodotti alimentari sono controllati dagli Stati membri per verificare che i limiti legali siano rispettati: lo dobbiamo ai cittadini europei per assicurarli che la catena alimentare dell’UE non solo rimanga la più rigorosa e controllata al mondo, ma in continuo miglioramento”.



Raffredda gli entusiasmi però Il Salvagente secondo cui la Ue avrebbe dovuto evidenziare anche la quantità di campioni che presentano più di un residuo di pesticida vista la mole di studi indipendenti che descrivono la dannosità dell’effetto cocktail. Il rapporto integrale rivela infatti che il multiresiduo è presente in oltre il 30% dei campioni.