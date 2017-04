Il ministro Galletti: “Con il Bes l’ambiente diventa centrale per riforme. L’Italia si dota di strumento per prima in Europa e tra Paesi G7, aiuta processo disaccoppiamento Pil-CO2”

"L'introduzione degli indicatori del Bes, il benessere equo e sostenibile, nel Documento di Economia e Finanza è un elemento di grande novità per il nostro Paese, che rafforza il legame tra qualità ambientale e sviluppo economico”, afferma il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti (nella foto).

“In particolare, l'inserimento dell'indicatore ‘emissioni di CO2 e altri gas climalteranti’ indirizzerà ancora di più la programmazione delle riforme verso quel disaccoppiamento tra crescita del Pil e produzione di CO2 che è già una tendenza riscontrata nell'economia globale”.

Il fatto che l'Italia per prima in Europa e tra gli Stati del G7 si doti di questo strumento “dimostra ancora una volta che sugli impegni internazionali, a partire da quelli della Cop21 di Parigi, non siamo disposti a passi indietro", dice Galletti.