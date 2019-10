Saranno finanziate le imprese che entro un anno radieranno veicoli fino a euro2 benzina ed euro5 diesel

La Regione Lombardia ha approvato il decreto con cui si dà il via all'apertura del Bando Rinnova Veicoli per il 2019 e il 2020, che concede alle micro, piccole e medie imprese contributi per l'acquisto di nuovi veicoli a basso impatto ambientale. L'apertura del provvedimento è stata fissata per il 16 ottobre e terminerà il 30 settembre 2020. Le risorse stanziate per questo 2019/2020 sono 6,5 milioni di euro.

Miglioramento del parco auto

L'intervento è finalizzato a incentivare la sostituzione dei veicoli commerciali di proprietà, con l'acquisto, anche nella forma del leasing finanziario, di un nuovo veicolo di categoria M1, M2, M3, N1, N2 e N3 a basso impatto ambientale, per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e il miglioramento della qualità dell'aria.

Chi può ricevere i soldi

Potranno accedere al bando le micro, piccole e medie imprese con sede operativa in Lombardia che radiano un veicolo di proprietà a benzina fino alla categoria euro 2/II incluso o diesel fino ad Euro 5/V incluso e acquistano mezzi per il trasporto in conto proprio o in conto terzi che rispettano determinati parametri emissivi di NOX e di CO2.

L’assessore Cattaneo: migliorare l’aria

"Questo pacchetto di incentivi - spiega l'assessore all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo - consentirà alle imprese di sostituire il proprio veicolo inquinante. Migliorare la qualità dell'aria è una priorità della Regione Lombardia. Nel tempo abbiamo adottato politiche che favoriscono gli spostamenti dei cittadini. Gli incentivi sono legati alle reali emissioni dei veicoli e non più alle tecnologie motoristiche, perché guardiamo ad una mobilità sempre più green".