Il ministero dell'Ambiente pubblica il “Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli”. Quelli sostenibili arrivano a 15,2 miliardi, gli altri ammontano a 19,3 miliardi, di cui 16,8 per le fossili

I sussidi dannosi all’ambiente nel 2017 sono stati superiori rispetto a quelli favorevoli: i primi ammontano a 19,3 miliardi (di cui 16,8 solo per le fonti fossili), i secondi, più sostenibili in 15,2 miliardi di euro, quelli di dubbia classificazione sono pari a oltre 6,5 miliardi per un totale complessivo di poco più di 41 miliardi.

A tirare le fila sul sostegno governativo alle politiche arriva dal “Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli” 2017. Lo strumento, giunto alla seconda edizione e previsto già dal Collegato ambientale del 2015, viene predisporlo annualmente, entro il 30 giugno, avvalendosi anche delle informazioni rese dall’Ispra, dalla Banca d’Italia, dai ministeri, Regioni, enti locali e gli altri centri di ricerca.



Il catalogo dei sussidi riguarda temi tra gli altri quali agricoltura e pesca (come ad esempio gli aiuti concessi direttamente agli agricoltori al fine di garantire loro una stabilizzazione del reddito o le detrazioni previste nei periodi di fermo pesca); energia (tra cui accise, sussidi ad energivori); trasporti.



In base alle disposizioni di legge, i sussidi del catalogo sono intesi nella loro definizione più ampia e comprendono, tra gli altri, gli incentivi, le agevolazioni, i finanziamenti agevolati e le esenzioni. Obiettivo del catalogo è sostenere il Parlamento e il governo nella definizione delle politiche ambientali tese ad accogliere le raccomandazioni comunitarie e internazionali.

Come afferma il ministro dell’Ambiente Sergio Costa nella prefazione, “con questo secondo catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, il ministero prosegue nel suo impegno di fornire ai cittadini, alle imprese e agli studiosi un importante strumento di conoscenza, al Parlamento e al Governo un importante strumento di conoscenza ma anche di decisione. Il catalogo ha fini conoscitivi: a noi la responsabilità di trarne le conclusioni e agire”.