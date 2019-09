L’aumento del riciclo renderà inutili nuovi inceneritori. Stop alle nuove licenze di ricerca di giacimenti. Il Kyoto Club: "Il nuovo Esecutivo acceleri la decarbonizzazione dell'economia"

Secondo il programma del Governo appena insediato, esso si impegna “a promuovere politiche volte a favorire la realizzazione di impianti di riciclaggio e, conseguentemente, a ridurre il fabbisogno degli impianti di incenerimento, rendendo non più necessarie nuove autorizzazioni per la loro costruzione". Lo si legge in uno dei punti del programma definitivo del nuovo governo M5S-Pd-LeU.

Inoltre, il programma prevede di "introdurre una normativa che non consenta il rilascio di nuove concessioni di trivellazione per estrazione di idrocarburi. Il Governo si impegna a promuovere accordi internazionali che vincolino anche i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo a evitare quanto più possibile concessioni per trivellazione".

"Nel fare gli auguri al nuovo Governo, speriamo in un netto cambio di passo rispetto al precedente esecutivo - ha detto Gianni Silvestrini, direttore scientifico di Kyoto Club. - C'è subito un'occasione importante per segnalare la discontinuità: entro la fine dell'anno si deve infatti rivedere il Piano Energia Clima sulla base delle osservazioni ricevute dagli stakeholders italiani e dalla Commissione europea. Considerando che a livello europeo il taglio delle emissioni al 2030 rispetto al 1990 dovrà passare dal vecchio target del 40% al 50-55%, è necessario un deciso innalzamento anche delle ambizioni italiane. Nella bozza presentata a Bruxelles a gennaio infatti, il calo delle emissioni climalteranti era solo del 38%".