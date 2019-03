Ad annunciarlo in Consiglio regionale l'assessore all'Ambiente Raffaele Cattaneo. Una lettera è già stata inviata dal presidente Fontana. La concorrenza di Napoli, città del ministro Costa

La Lombardia si candida a ospitare l'edizione 2020 della Cop 26, la conferenza mondiale sui cambiamenti climatici. La richiesta è stata formalizzata in una lettera inviata al Governo dal presidente della Regione Attilio Fontana. Ad annunciarlo in Consiglio regionale, durante una seduta dedicata al tema del clima, è stato l'assessore regionale all'Ambiente Raffaele Cattaneo.



"L'Italia ha proposto la sua candidatura per il 2020, noi siamo d'accordo e vogliamo che sia ospitata in un luogo simbolico della battaglia contro i cambiamenti climatici, e su questo fronte la Lombardia è all'avanguardia. Per questo Fontana ha già mandato una lettera per chiedere che la Cop 26 sia ospitata in Lombardia" ha riferito. "Il Governo ha parlato di Napoli, mi sembra di capire perché il ministro dell'Ambiente Costa è di Napoli. Non mi sembra questo il criterio più adatto per scegliere la location della conferenza più importante che si tiene ogni anno sui cambiamenti climatici", ha aggiunto l'assessore.