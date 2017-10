La Regione è seconda in Italia, dopo la Puglia, per il contributo dell’energia fotovoltaica

La Lombardia è l'unica regione italiana e tra le poche europee ad aver adottato una Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici. “Una decisione che sta portando risultati importanti - afferma in un comunicato la Regione - come emerge dal Rapporto Lombardia 2017 relativamente al raggiungimento dell'obiettivo SDG (Sustainable development goals) n. 13 delle Nazioni Unite per il 2030”.

La Lombardia, infatti, rispetto ai 21 Paesi Ue dell'Osce, è sesta per minori emissioni, dopo Ungheria (6,61 tonnellate di CO2), Portogallo (6,9), Svezia (7,19), Spagna (8,04), Francia (8,21).

La riduzione di emissioni di CO2 è stata merito soprattutto del settore industriale, mentre non si sono verificati significativi miglioramenti nei settori abitativo e dei trasporti, che devono costituire quindi un punto di attenzione per lo sviluppo delle strategie regionali future sul clima e l'energia.

Tra le misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici, fissate dagli SDG, c'è sicuramente lo sviluppo di energie rinnovabili, per le quali la Lombardia mostra un trend positivo con il 24,3 per cento di energia elettrica coperta da fonti rinnovabili nel 2013, contro una media europea del 20,9 per cento.

Tra i risultati raggiunti sui consumi coperti da rinnovabili (in valore assoluto), vanno evidenziati i primati della Lombardia in alcuni settori come il biogas, la biomassa solida, le pompe di calore e il calore derivato, e una posizione nel solare che è seconda solo alla Puglia tra le regioni italiane (Fonte GSE 2016).