La paralisi del sistema dei rifiuti speciali spinge all’export verso l’Africa. Un sequestro ad Ancona. Intanto ad Agrigento un furbetto dell’immondizia fa un esposto contro le riprese del Comune

Due notizie assurde dal mondo dei rifiuti, percorso da incivili di varia natura.

Raee verso il Camerun

La paralisi del sistema dei rifiuti speciali creata da leggi assurde e dai comitati del no che bloccano gli impianti ora spinge alcuni all’export verso l’Africa. In un container di 22 tonnellate posizionato al porto di Ancona in attesa di essere spedito in Camerun erano stivati rifiuti di vario genere, tra cui apparecchiature elettriche ed elettroniche, privi di certificazione, dei requisiti di legge e impossibili da catalogare. È stato intercettato e sequestrato dai funzionari dell'Ufficio dogane di Ancona e del Nucleo operativo ecologico dei carabinieri. Tre cittadini camerunensi residenti in Umbria sono stati denunciati per aver predisposto il deposito illecito di rifiuti speciali e per illecita spedizione transfrontaliera di rifiuti Raee. Il sequestro è stato convalidato e la Procura di Ancona conduce le indagini di approfondimento.

Nel container c'era un carico promiscuo già notato a un primo controllo con lo scanner: tra il materiale rinvenuti tv a schermo piatto e a tubo catodico, vecchi telefoni, veicoli agricoli, cavi elettrici, modem, componenti meccaniche percolanti olio minerale, reti da letto, materassi, condizionatori, forni e ammortizzatori auto.

Filmato mentre getta rifiuti, lui denuncia sindaco Agrigento

"Al sindaco di Agrigento Calogero Firetto esprimo la mia personale solidarietà e quella di tutti i Comuni d'Italia. Questa è una vicenda cui si fa fatica a credere: i sindaci impegnati per migliorare il decoro della propria città dovrebbero essere aiutati e non ostacolati nel loro lavoro quotidiano". Così Enzo Bianco, presidente del consiglio nazionale di Anci, commenta l'avviso di conclusione delle indagini per l'ipotesi di reato di diffamazione a carico del sindaco di Agrigento Calogero Firetto, e del comandante della polizia locale, Gaetano Di Giovanni. Il sindaco e il capo della polizia locale sono stati denunciati da un uomo, non residente ad Agrigento, che era stato ripreso dalle telecamere pubbliche mentre gettava la spazzatura non differenziata e quindi multato.

Il filmato, con il volto e la targa dell'auto coperti, è stato poi diffuso sui social e alla stampa: da qui la denuncia per diffamazione. "I comportamenti che il sindaco ha inteso sanzionare sono comportamenti gravi che purtroppo trovano molti precedenti in altre città d'Italia - aggiunge Bianco - Firetto è un amministratore attivo che si dà da fare per migliorare la situazione della sua città, come fanno tanti altri suoi colleghi in ogni angolo del Paese".

Firetto afferma: "Continueremo a piazzare le telecamere per beccare e sanzionare i soggetti che si rendono responsabili di questo grave danno all'ambiente, alla città, alla sua immagine. La lotta agli atti di inciviltà procede senza il minimo arretramento sia con appostamenti, sia con telecamere itineranti e sia rovistando tra i rifiuti per individuare chi li ha abbandonati".