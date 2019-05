Lo Stato risparmia quasi 3 milioni di euro di multa annuale rispetto alla condanna della Commissione europea per l’infrazione 2014-2017

La direzione generale Ambiente della Commissione Ue ha comunicato all'Italia la regolarizzazione di altri sette siti di discarica abusivi e, quindi, la conseguente fuoriuscita dalla supermulta europea. Il merito va attribuito, afferma il ministero dell’Ambiente, “al lavoro continuo e congiunto e alle sinergie attuate dall'ufficio del commissario straordinario di governo per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive, insieme al ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e alla struttura di missione per le procedure di infrazione della Presidenza del consiglio dei ministri, con i vari enti territoriali e le istituzioni”.

In tre anni e mezzo (dal 2 dicembre 2014, data di inizio della penalità irrogata dalla Corte europea di giustizia) l'Italia ha risanato 156 delle 200 discariche contestate, con la conseguente riduzione della sanzione semestrale da 42.800.000 euro agli attuali 10.200.000, rimanendo da regolarizzare le rimanenti 44 discariche abusive.

Dopo 4 semestri dalla nomina del commissario (marzo 2017 - 80 siti affidati) il lavoro finora svolto ha portato alla fuoriuscita dalla procedura di 36 siti di discariche abusive posti a norma. La sanzione europea per gli 80 siti affidati al Commissario Straordinario per il periodo in cui lo stesso sta operando è stata quindi ricalcolata dai 32.800.000 euro annui ai 19.200.000, con un risparmio annuale a giugno 2019 di 13.600.000 euro.

Gli otto dossier approvati in questi giorni, inviati a Bruxelles il 30 settembre 2018 per vaglio e controllo, sono:

Regione Campania (2 siti):

Loc. Lame in Comune di Pescosannita (BN),

Loc. Marruccaro in comune di Puglianello (BN);

Regione Abruzzo ( 4 siti):

Loc. Ricoppo in Comune di Balsorano (AQ)

Loc. Colle freddo in Comune di Penne (PE),

Loc. Caprareccia in Comune di Pizzoli (AQ),

Loc. Il Fossato in Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE),

Regione Lazio (1 sito): Loc. San Baccano in Comune di Oriolo Romano (RM),

Regione Calabria (1 sito): Loc.Vasi in Comune di Davoli (CZ).

Solamente la discarica in località Marrucaro nel Comune di Puglianello (BN) necessità di un'ulteriore revisione in considerazione degli ulteriori approfondimenti e accertamenti effettuati dalla Procura di Benevento, con la quale dal 20 settembre 2017 è in vigore il protocollo siglato con l'ufficio del commissario proprio per aumentare e migliorare le attività di prevenzione e accertamento sugli iter amministrativi effettuati, sul contesto ambientale esistente, sulle attività di smaltimento dei rifiuti e sulle responsabilità da accertare.

"I risultati costanti sono il frutto di una sinergia continua di attori pubblici, centrali e periferici, che oggi fanno squadra", afferma il ministro dell'Ambiente Sergio Costa. "Il risultato di oltre 13 milioni di euro risparmiati annualmente e di 36 siti regolarizzati è un obiettivo raggiunto dal sistema Paese, Presidenza del Consiglio, Ministero dell'Ambiente, Arma dei Carabinieri e singoli enti territoriali (Regioni e Comuni), che sta consentendo di sanare una ferita storicizzata. Il nostro compito è ora quello di prevenire perché non ci si debba più trovare a dover tamponare situazioni di crisi come queste".

"Migliorare la condotta operativa di ogni soggetto coinvolto nel procedimento al fine di velocizzare le tempistiche di bonifica, anche per non dissipare risorse economiche pubbliche, è uno dei nostri obiettivi principali, ma resta comunque ben inteso che la messa in sicurezza dei siti è condizione massima e prioritaria nella nostra missione. Ciascuna discarica deve essere posta nelle condizioni di non inquinare più e, se possibile, essere restituita sanata per lo sviluppo delle singole comunità", afferma il commissario del governo, generale Giuseppe Vadalà.