Gettare i calcinacci da demolizione sul demanio marittimo non costituisce reato se la condotta non è abituale

L'abbandono di rifiuti speciali derivanti da demolizione di abitazione su demanio marittimo non costituisce reato se la condotta - pur se continuata - non è abituale. La Cassazione (sentenza n. 9069/18) si è trovata alle prese con un soggetto condannato nella fase di merito alla pena di 4 mesi di reclusione, in quanto ritenuto responsabile del reato continuato di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 novembre 2009 n. 172, convertito dalla legge 30 dicembre 2008 n. 210, per avere abbandonato su area demaniale marittima in due occasioni rifiuti speciali da demolizione edile per un volume totale di 3 metri cubi.

I Supremi giudici hanno evidenziato come i giudici di merito non avessero preso in considerazione la richiesta dell'imputato per l'applicazione dell'articolo 131-bis del cpp in funzione di un fatto concreto non particolarmente grave, commesso dal un imputato che il giudice di primo grado aveva qualificato come assolutamente incensurato.

Secondo la Corte, alla vicenda doveva essere fornita una diversa lettura. La condotta era stata ritenuta occasionale dallo stesso giudice di primo grado, che proprio per questo aveva concesso le circostanze attenuanti generiche, valorizzando la circostanza che si trattava dei materiali di risulta di un piccolo lavoro di manutenzione straordinaria eseguito presso un'abitazione privata.

Il principio espresso dalla Cassazione consiste nel fatto che il beneficio può essere concesso in presenza di reato continuato ma non nell'ipotesi di delitto abituale.

In particolare niente tenuità del fatto se, oltre al reato in questione, l'imputato ne abbia commessi altri due.

Nel caso concreto si era trattato di due depositi di materiali avvenuti nello stesso giorno a circa due ore di tempo l’uno dall’altro.

I Supremi giudici, inoltre, hanno valorizzato la circostanza che il materiale era stato abbandonato sull'arenile ma non in modo da impedirne ai cittadini il godimento poiché i materiali abbandonati si trovavano a circa 100 metri dalla battigia.