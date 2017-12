Via libera all’iter per la bonifica delle Officine Grandi Riparazioni. Galletti: “Subito un milione di euro nel 2018 e perimetrazione in 90 giorni"

“Lo stabilimento Officina Grande Riparazione di Bologna sarà il quarantunesimo sito d’interesse nazionale. Dopo questo passo nella manovra economica, credo che siamo più vicini di ieri a chiudere una dolorosa pagina di contaminazione da amianto che ha colpito gravemente centinaia di lavoratori e le loro famiglie”. Lo afferma il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti, commentando i lavori in commissione sulla legge di bilancio che hanno dato il via libera alla costituzione del nuovo Sin.

All’Officina Grande Riparazione sono state smantellate le carrozze ferroviarie che erano coibentate con amianto.

“Il ministero - aggiunge - assume dunque la responsabilità di questo sito, stanzia subito un milione di euro per il 2018 per gli interventi urgenti di competenza pubblica e provvederà entro novanta giorni alla perimetrazione.

Va dato atto al Parlamento di aver avuto una grande sensibilità, a partire dalla senatrice Francesca Puglisi, al presidente della Regione Bonaccini ma, in generale, a tutte le istituzioni di aver operato in questa direzione. Bologna aveva bisogno di questo segnale forte dello Stato. Straordinariamente importante è anche la proroga del Fondo vittime Amianto per il 2018, con una norma che semplifica ed estende i benefici pensionistici per chi è esposto alla contaminazione. È un nuovo passaggio fondamentale - chiude Galletti - nella nostra sfida a tutto campo contro l’amianto”.