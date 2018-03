È la prima città Usa. Lav: Italia fanalino di coda in Europa e nel mondo, consente ancora l'allevamento di visoni

San Francisco è la più grande città americana che proibisce la vendita di capi in pelliccia, dopo West Hollywood e Berkeley. Il divieto di commercializzare nuovi prodotti di pellicceria, approvato all'unanimità dal Consiglio di Sorveglianza della città, entrerà in vigore a gennaio 2019, consentendo ai negozianti di smaltire le scorte fino al 2020. Sarà invece ancora possibile il commercio di capi usati. Fino a 1.000 dollari la sanzione prevista per i trasgressori.



Gli amministratori della città californiana hanno fatto scelte etiche nei confronti degli animali, un motivo necessario e sufficiente a bandire un intero commercio, nonostante le ripercussioni economiche, dato che la stima delle vendite di pellicce nell'area di San Francisco si aggira tra gli 11 e i 40 milioni di dollari, e che tale bando interesserà almeno 30 rivenditori soltanto nella centrale Union Square.



A nulla è valsa l'opposizione dell'industria della pellicceria (International Fur Federation e Fur Information Council of America), che ha chiesto la possibilità di derogare al divieto con la vendita di prodotti accompagnati da certificazioni attestanti il rispetto delle norme a tutela del "benessere animale", e che contro il provvedimento potrà ora solo presentare formale ricorso (con scarse possibilità di successo, dati i consolidati precedenti di West Hollywood e Berkeley vigenti dal 2011).



"Mentre in Europa sempre più Paesi vietano l'allevamento di animali per farne pellicce, e negli Stati Uniti si comincia già a vietarne il commercio, l'Italia continua ad essere fanalino di coda, consentendo ogni anno l'uccisione di almeno 200.000 visoni - dichiara Simone Pavesi, Responsabile LAV Area Moda Animal Free.- Il nuovo Parlamento ha la responsabilità di riportare il nostro Paese in un contesto civile, vietando definitivamente questa forma di allevamento e accogliendo quella che è una istanza sostenuta dall'86,3% degli italiani".