La Commissione europea ha emesso un parere motivato. Intanto proprio nell’impianto Eurex si è verificato uno sversamento di acqua nel complesso destinato a solidificare i liquidi radioattivi

La Commissione europea ha emesso un parere motivato che sancisce l’inizio della procedura di infrazione nei confronti dell’Italia per la mancata osservanza della direttiva europea 2011/70/Euratom sul trattamento delle scorie nucleari



Francesco Ferrante di Green Italia è convinto che "l’insostenibile inerzia di Sogin e Governo, ora fortunatamente sarà scossa dal rischio di infrazione, e con buona pace dei soliti timori legati alla finestra elettorale, si dovrà discutere apertamente sulla localizzazione del deposito di rifiuti nucleari, accompagnando la discussione anche con una disamina dei costi sostenuti dai cittadini per Sogin, pagata finora per non fare sostanzialmente nulla. Infatti, è opportuno ricordare che i costi fissi di Sogin ammontano a ben 130 milioni di euro annui, mentre nel primo semestre del 2017 ne sono stati spesi 23, a fronte di un budget annuale inizialmente previsto di 88 milioni, per i lavori di decommissioning che però anche quest’anno non ci sarà".



Sversamento acqua a Saluggia - Intanto uno sversamento di acqua si è verificato lunedì scorso nell'impianto Eurex di Saluggia (Vercelli), dove, fra l'altro, sono in corso i lavori di realizzazione del complesso Cemex, destinato a solidificare i liquidi radioattivi ancora presenti nell'ex sito nucleare. A renderlo noto è la stessa Sogin, l'azienda di Stato incaricata dello smantellamento dei siti nucleari in Italia. Lunedì 3 luglio, all'avvio dei lavori per il nuovo pozzetto che servirà la linea di scarico degli effluenti liquidi, è stata riscontrata una fessura nella condotta e un accumulo di acqua sul fondo del vecchio pozzetto. Sogin, si legge nella nota, "ha prontamente informato l'Autorità di controllo Ispra, rimosso l' acqua su cui sta effettuando le analisi, e si sta analizzando il terreno circostante. Al contempo è già stata ripristinata l' integrità della condotta. I risultati delle analisi finora effettuate escludono impatti radiologici per l'ambiente e la popolazione". Domani, su segnalazione di Sogin, Ispra insieme ad Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) Piemonte svolgeranno un sopralluogo per verificare natura ed entità dell' episodio. Il sindaco di Saluggia, Firmino Barberis, sottolinea che la perdita di acqua è di circa 50-60 litri.



L’audizione di Laporta - Proprio la scorsa settimana il direttore generale dell'Ispra, Stefano Laporta, è intervenuto alle commissioni Ambiente e Attività produttive alla Camera, nel corso di un'audizione sul dlgs per la sicurezza nucleare. Intervenendo tra l’altro sulla questione economica, Laporta ha detto che può essere “strumento appropriato la previsione di accedere alla componente A2 della bolletta elettrica, alla luce della considerazione che qualora l'autorità di regolamentazione (l'Isin, l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione ndr) fosse dotata delle risorse umane e finanziarie necessarie tutto il processo di decommissioning e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi ne beneficerebbe in termini di accelerazione e riduzione dei tempi con un conseguente risparmio complessivo".



L’interrogazione di Moscardelli - “Assicurare una governance adeguata alla conduzione della Sogin a livello industriale, nel pieno rispetto della sicurezza degli impianti nucleari”. È questa la richiesta avanzata dal Senatore Claudio Moscardelli e sottoscritta da 49 senatori in una interrogazione rivolta ai ministri dell'Economia e del Lavoro. Il senatore Moscardelli ed i suoi colleghi ricostruiscono le scelte e le attività messe in atto da Sogin, la società incaricata dello smantellamento delle centrali nucleari italiane, per adempiere alle sue funzioni.