Un indagine YouGov-Oxfam dice che gli insegnanti britannici si sentono impreparati ad insegnare i temi del cambiamento climatico agli alunni

Un numero crescente di insegnanti nel Regno Unito vuole che i propri alunni imparino di più sulla crisi climatica e chiedono una formazione ambientale in modo che possano preparare i bambini a un mondo che cambia rapidamente. Lo evidenziano i risultati della ricerca YouGov commissionata da Oxfam – e ripresa dal Guardian.



Più di due terzi degli insegnanti intervistati ha dichiarato che dovrebbe esserci più insegnamento sui cambiamenti climatici nelle scuole britanniche, e sempre la stessa quota ritiene di non aver ricevuto una formazione adeguata per istruire gli studenti sull'argomento. Circa il 70% ha convenuto che è necessario un cambiamento radicale per rendere il sistema educativo "adatto ai tempi in cui viviamo".



Il mese scorso i laburisti si sono impegnati a rendere l'emergenza climatica un elemento chiave del programma scolastico dalla scuola primaria in poi. La segretaria ombra all’istruzione, Angela Rayner, ha detto che un futuro governo laburista garantirebbe che la crisi climatica sia una priorità educativa.



I problemi legati alla crisi climatica sono attualmente trattati sia in scienze che in geografia. Ma molti attivisti, insegnanti ed esperti dicono che questo non sia abbastanza. Il Dipartimento per l'Istruzione ha dichiarato che gli alunni sono già stati istruiti sui cambiamenti climatici come parte del curriculum nazionale nella scuola primaria e secondaria.