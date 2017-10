I boschi bruciano in diverse parti delle Api a causa della drammatica siccità. Bacini idrici dimezzati, centrali idroelettriche in difficoltà

Con i 354 microgrammi di polveri fini registrati venerdì dall’Arpa Piemonte, la qualità dell’aria a Torino è precipitata in pochi giorni ai livelli di una quindicina di anni fa, a causa delle Pm10 sviluppate dai furiosi incendi che nei giorni scorsi hanno distrutto numerosi boschi della Val Susa.

La combustione di biomassa è infatti la più intensa forma di inquinamento e produce polveri Pm10 in quantità enorme, ma anche altri composti pericolosi, come confermano gli studi anche sulle stufe e sui camini.

La forestale dei carabinieri ha scoperto anche alcuni inneschi messi nei boschi da incendiari.

Oltre alle squadre di pompieri, sono numerosi i voli degli elicotteri antincendio e dei grandi idrovolanti gialli.

Incendi in Lombardia - Incendi importanti anche nelle foreste della val Sangone, nel Pinerolese, in Lombardia tra la Valtellina (Sondrio) e il Campo dei Fiori (la montagna che sovrasta Varese).

Siccità e cambiamento climatico - Potrebbe essere attribuita al cambiamento del clima la siccità che ha contraddistinto anche il mese di ottobre, l’ennesimo mese senza una goccia di pioggia di gran parte dell’Italia. I boschi sono secchi e sofferenti e le colture autunnali sono in difficoltà.

Bacini mezzo vuoti - Sia l’Anbi (l’associazione delle bonifiche irrigue) che la società elettrica Terna hanno rilevato scorte d’acqua molto basse, circa la metà rispetto al grado di riempimento dei bacini irrigui e idroelettrici. In settembre, secondo Terna, le dighe idroelettriche dell’Italia Centro-Meridionale erano scese ad appena il 35-40% dell’invaso.

Buona (altrove) la qualità dell’aria - A parte Torino, dove le nuvole di fumo degli incendi della Valsusa ha intossicato per giorni l’aria, nelle altre grandi città del Nord per molti giorni i valori di Pm10 sono stati tutti ben al di sotto del limite dei 50 microgrammi per metro cubo d’aria. Una significativa riduzione dei valori, grazie anche a condizioni meteo favorevoli.