L’Arpa conferma il trend in miglioramento. Simini: un buon risultato frutto delle azioni messe in atto a tutti livelli, da quello locale e regionale fino a quello europeo

“L’inizio del nuovo anno è tempo di bilanci anche per l’andamento delle concentrazioni di Pm10 nella nostra regione. E l’esito ci fa ben sperare”, dice Bruno Simini, presidente dell’Arpa Lombardia. “A Milano, ad esempio, i giorni di superamento registrati nel 2016 sono stati 73, poco più dei 68 del 2014, ma molto meno rispetto ai 102 del 2015 e ai 149 di dieci anni fa.”

“Complessivamente i dati rilevati nel 2016 dalle stazioni della nostra rete di monitoraggio qualità dell’aria, seppur ancora in fase di validazione finale, confermano la situazione di miglioramento già registrata negli ultimi anni. Come già successo solo nel 2014 - prosegue il presidente - il limite previsto per il pm10 sulla media annua, che non deve superare i 40 microgrammi al metro cubo, è stato rispettato in tutte le stazioni lombarde. Inoltre, raggiungendo anche in questo caso i livelli record del 2014, lo scorso anno il numero totale di giorni di superamento nelle diverse centraline è risultato inferiore a quello del decennio precedente, nonostante il limite di 35 giornate sopra ai 50 µg/m3 sia stato comunque ancora superato in molte stazioni lombarde.”

A Pavia nel 2016 si sono registrati 67 giorni sopra la soglia, a Brescia 66, a Mantova 65, a Cremona 64, a Monza 61, a Como 60, a Bergamo 53, a Lodi 52. A Varese, Lecco e Sondrio, rispettivamente con 35, 31 e 24 giorni sopra ai 50 microgrammi al metro cubo il limite normativo è invece stato rispettato.

“Questo risultato è evidentemente frutto delle azioni messe in atto a tutti livelli, da quello locale e regionale fino a quello europeo. Di strada ne è stata fatta davvero tanta, anche se non tutti gli obiettivi sono ancora stati raggiunti”, conclude Simini.

Il 2017 è iniziato con il superamento diffuso della soglia di 50 µg/m3, ma presto i venti di tramontana e di bora hanno spazzato il cielo della Lombardia.