La nuova piattaforma Ue consente ai cittadini di monitorare la qualità dell'aria in tempo reale nelle città dell'Ue. Le politiche dell'Agenzia dell'Ambiente e della Commissione europea

Ecco la mappa interattiva che consente ai cittadini di monitorare la qualità dell'aria in tempo reale nelle città dell'Ue. La piattaforma è stata lanciata dall'Agenzia dell'Ambiente e dalla Commissione europea in occasione del Clean Air Forum, evento in cui l'Europa cerca una risposta efficace all'inquinamento e in cui la Commissione Europea riunisce i massimi esperti del clima europeo.

Gli utenti possono cercare o ingrandire qualsiasi città o regione in Europa per verificare la qualità dell'aria e le misurazioni per ognuno degli inquinanti più pericolosi: particolato fine (Pm10 e Pm2,5), ozono, biossido di azoto e anidride solforosa.

L' indice si basa sulle rilevazioni delle stazioni di monitoraggio, contrassegnate da punti colorati sulla mappa.

Al Clean Air Forum di Parigi la Commissione Europea ha riunito gli esperti del settore per discutere il futuro dell'ambiente e della salute dei cittadini europei. Secondo le rilevazioni della Commissione Ue, l'inquinamento atmosferico e i rifiuti sono le principali preoccupazioni ambientali per gli italiani, e in particolare l’inquinamento dell’aria atmosferico per il 43% degli italiani, la quantità crescente di rifiuti per il 43%, il cambiamento climatico per il 40%.



