Il nostro Paese - che rappresenta il 10% del totale delle emissioni europee di anidride carbonica - in un solo anno le ha ridotte del 3,5%

Nel 2018 le emissioni di CO2 da utilizzo di combustibili fossili in Europa sono diminuite del 2,5% rispetto al 2017: sono le prime stime Eurostat sulle emissioni di anidride carbonica derivante dall'uso di energia per il 2018.

I paesi più virtuosi sono stati il Portogallo e la Bulgaria, in cui si è registrato il calo più netto delle emissioni di CO2. In percentuale, il Paese che impatta di più, sul totale europeo per quanto riguarda le emissioni è la Germania che, pur registrando un significativo -5,4% in un solo anno, contribuisce per il 22% del totale delle emissioni. Per quanto riguarda l’Italia invece, che rappresenta il 10% del totale dell’Unione Europea delle emissioni di CO2, in un solo anno è riuscita a ridurle del 3,5%.

Quando si parla di emissioni di CO2, però, il dato deve essere sempre preso in comparazione con il dato dell’anno base, cioè il 1990. L’Unione Europea si era posta come obiettivo una diminuzione delle proprie emissioni di gas serra del 20% entro il 2020. I gas a effetto serra comprendono: anidride carbonica (CO2), metano (CH4), protossido di azoto (N2O) e i cosiddetti gas fluorurati (idrofluorocarburi, perfluorocarburi, triflouride di azoto (NF3) e esafluoruro di zolfo (SF6). Dal 1990 al 2016 l’Unione Europea ha abbassato le sue emissioni di CO2 del 22%, con un ulteriore abbassamento poi nei due anni seguenti. Gran parte dei Paesi segue questa linea, ma non tutti. La Turchia infatti dal 1990 al 2016 ha incrementato le sue emissioni quasi del 140%.