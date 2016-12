Le concentrazioni di particolato rilevate nel 2016 sono in assoluto tra le più basse mai registrate negli anni in termini di giorni totali di superamento. Però non è sufficiente e le attuali condizioni impongono vincoli a veicoli e caminetti

Anche nei giorni scorsi le centraline della rete di monitoraggio della qualità dell’aria dell’Arpa Lombardia hanno registrato valori di PM10 superiori ai 50 µg/m3 (microgrammi di polveri per metro cubo d’aria) in gran parte della regione.

Le concentrazioni di particolato rilevate nel 2016 sono in assoluto tra le più basse mai registrate negli anni in termini di giorni totali di superamento. Tuttavia, le attuali condizioni meteorologiche stanno favorendo l’accumulo degli inquinanti per più giorni consecutivi, in particolare sulle aree pianeggianti della Lombardia.

In tutti i capoluoghi lombardi, con l’eccezione di Varese, le concentrazioni di PM10 misurate dalle stazioni della rete di rilevamento dell’Agenzia hanno superato nei giorni scorsi il limite 50 µg/m3.

Ai fini dell’applicazione del “Protocollo per l’attuazione di misure temporanee per il miglioramento della qualità dell’aria” sono stati raggiunti 10 giorni consecutivi di superamento della prima soglia in provincia di Brescia, 9 in quella di Cremona, 7 a Bergamo, Lodi, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Varese, 2 in provincia di Mantova, 1 in provincia di Como e Lecco. A Monza si sono anche raggiunti sei giorni consecutivi sopra il secondo livello, a Milano cinque.

La Regione Lombardia ha attivato le misure temporanee di 1° livello previste dal Protocollo Aria per i Comuni di Brescia, Cremona e Mantova, San Giorgio di Mantova e Bigarello. A darne notizia una nota dell'Assessorato all'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile di Regione Lombardia, guidato dall'assessore Claudia Terzi.

I limiti - Le misure previste dal protocollo Aria si articolano su 2 livelli.

Al 1° livello (al superamento dei 7 gg del valore di 50 microg/mc di pm10) scattano l’estensione delle limitazioni all'utilizzo dei veicoli fino a Euro 2 diesel (come da limitazioni vigenti) alle giornate di sabato, domenica e ai giorni festivi; il divieto agli Euro 3 diesel (autovetture dalle 9 alle 17 e veicoli commerciali dalle 8.30 alle 9.30). Si mantengono le stesse deroghe previste dalle limitazioni strutturali invernali con l'aggiunta dei veicoli speciali; il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle; il divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite rappresentate dai piccoli cumuli di residui agricoli e forestali bruciati in loco; limite a 19 °C (con tolleranza di 2 °C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali; chiusura delle porte degli esercizi commerciali; divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso; divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe; invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di Tpl; potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

Il 2° livello (al superamento dei 7 gg del valore di 70 microg/mc di pm10) prevede estensione delle limitazioni per le autovetture private Euro 3 diesel nella fascia oraria 7.30-19.30 e per i veicoli commerciali nella fascia oraria 7.30 - 9,30 e 18.00 - 19.30; divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle.

I provvedimenti locali - Dettagli relativi all'articolazione dei singoli provvedimenti locali, con specifico riferimento all'avvio misure, sono consultabili sui relativi siti istituzionali comunali. Aggiornamenti in merito verranno successivamente comunicati. La sospensione delle misure avverrà dopo due giorni consecutivi al di sotto dei limiti previsti con efficacia dal giorno successivo alla data di rientro.